“mi-affascina-quel-mondo”:-giusy-buscemi-di-doc-2-spiazza-i-fan,-vuole-cambiare-tutto

Giusy Buscemi è sulla cresta dell’onda grazie a Doc – Nelle tue mani. Una rivelazione incredibile, però, potrebbe cambiarle la carriera

Miss Italia, modella e attrice, Giusy Buscemi è ancora giovanissima eppure nella sua vita ha già percorso tantissimi chilometri. Donna discreta e poco avvezza ai gossip, di lei si sa poco e solo quello che decide di far trasparire. Una cosa, però, è chiara a tutti: l’amore per la televisione e per il cinema. Nonostante la sua giovane età, infatti, Giusy Buscemi ha già recitato in molte serie tv, a partire da “Un passo dal cielo” sino a “Il Paradiso delle Signore”.

Una delle ultime fiction in cui Giusy Buscemi ha ricoperto un ruolo importante è la seconda stagione di “DOC – Nelle tue mani”. La serie con Luca Argentero, che alla sua prima stagione ha riscosso un enorme successo, è ormai alla seconda. In un’intervista, Giusy Buscemi ha parlato di questa nuova esperienza e del suo futuro. E potrebbe cambiare tutto.

Giusy Buscemi ha un grande desiderio: “Mi piacerebbe…”

Nonostante la giovane età, sono già molte le tappe che Giusy Buscemi ha toccato. Al di là della vita privata, che la vede già moglie e mamma, anche in quella lavorativa non si è sicuramente tenuta le mani in mano e ha spaziato in lungo e in largo. Il primo film che la vede attrice debuttante è “Baci salati” di Antonio Zeta. Successivamente lavora per Federico Rizzo in “Il ragioniere della mafia”, film del 2013.

Sono queste le primissime esperienze di una carriera che la porterà molto lontano. Nel 2014 viene infatti chiamata per “Don Matteo”, serie tv che poi la farà conoscere al grande pubblico. Da lì in poi, Giusy Buscemi ha preso parte a molte delle fiction RAI di grande successo, così come nei film. E’ solo nel 2021 che viene chiamata, però, per la seconda stagione di DOC.

La serie dei record, con Luca Argentero, la chiama per interpretare una psicologa, assunta dall’ospedale per aiutare i medici e i pazienti a gestire lo stress causato dalla pandemia. “Lucia entra nella storia in punta di piedi” ha dichiarato la Buscemi. “Allo stesso modo si relaziona con le persone, perché lei è abituata ad ascoltare, una caratteristica che ci accomuna“.

Un desiderio, però, si cela in fondo al cuore dell’attrice. Nonostante la sua carriera sia già coronata da grandi successi, le piacerebbe fare un ulteriore passo avanti: “Mi piacerebbe esplorare il genere fantasy, mi affascina il mondo del magico!”. Chissà che prossimamente la vedremo nei panni di una supereroina.

