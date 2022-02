“mai-vista-tanta-cattiveria”:-miriana-trevisan-trattata-con-disprezzo,-gesto-odioso-alle-sue-spalle-[video]

La soubrette Miriana Trevisan è stata nuovamente presa di mira all’interno della casa del GF Vip: il pubblico esige una severi provvedimenti.

Tempi duri per la showgirl Miriana Trevisan. La gieffina, ormai figura storica nel cast del reality, ha subito durante il suo percorso svariati attacchi personali. Tacciata di buonismo, etichettata come “strega” e “stratega“, la Trevisan ha dovuto più volte rintuzzare critiche e pesanti accuse.

La sua storia con Nicola Pisu ha creato un enorme tafferuglio all’interno del programma: Miriana è stata infatti giudicata per aver coinvolto il ragazzo in una dinamica studiata a tavolino per guadagnare clip. In particolare è Katia Ricciarelli a covare maggiore animosità per la soubrette, nonostante le due avessero stipulato una tacita tregua. Gli ultimi accadimenti dimostrano che l’ascia di guerra è tutt’altro che sepolta: la soprano ha agito alle spalle di Miriana, guadagnandosi la reazione indignata del web, che già la penalizza nelle votazioni.

“Pussa via!”: pugnalata alle spalle per Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli sotto accusa

L’increscioso episodio ha avuto luogo nel bagno della Casa, mentre Katia Ricciarelli usufruiva di un trattamento di bellezza ad opera di Soleil Sorge. Le due compagne di gioco sono molto affiatate, e condividono spesso le medesime opinioni. Mentre Soleil stendeva la tinta per capelli in testa alla cantante, Miriana Trevisan è passata dietro di loro, raggiungendo il lavandino per detergersi le mani. Guardandola con la coda dell’occhio, Katia ha atteso che si allontanasse, per poi sibilare: “Pussa via!“.

Il gesto non è passato inosservato ai fan del programma, che spesso accusano Katia di perfidia e calcolo. Un utente twitta sopra lo spezzone della clip in questione: “Ricominciamo. Inizio a pensare che lo faccia apposta per far parlare, vi giuro la cattiveria uscita di bocca a questa, io mai l’avevo vista!“. Ecco il video:

Ricominciamo. Inizio a pensare che lo faccia apposta per far parlare, vi giuro la cattiveria uscita di bocca a questa io mai l’avevo vista #jeru #gfvip pic.twitter.com/1bOSX1sBoI — ma che schifo te (@shesliamslover) February 11, 2022

E’ probabile che la clip non venga mai resa nota in sede di prime time. Katia Ricciarelli, d’altronde gode dell’ormai palese protezione da parte di Alfonso Signorini e degli autori del programma. Anche Miriana, d’altro canto, sembra tutelata dalla produzione: il suo agente dovrebbe infatti essere Gabriele Parpiglia, precedentemente autore del GF Vip. Le eliminazioni decreteranno chi, tra le due, meriterà l’ingresso in finale. Ammesso e non concesso che rimangano entrambe in gara: secondo recenti rumors, la soprano starebbe meditando di abbandonare in anticipo lo show.

