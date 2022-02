“Ma questo che uomo è?”: Lulù Selassié lo smaschera davanti a tutte, lui sta facendo il doppio gioco [VIDEO]

In un momento di chiacchiere tra donne, Lulù Selassié ammette tutto e spiega finalmente quale sia la verità. Cadute tutte le maschere

All’interno della casa del GF VIP le tensioni aumentano sempre di più. La finale si avvicina inesorabilmente ma la redazione, per cercare di animare le dinamiche che ormai sono ripetitive, continua a proporre nuovi arrivati. Non a tutti, però, piacciono. Lulù Selassié, che senza il suo Manuel Bortuzzo non sta vivendo periodi facili, ha infatti notato un dettaglio non di poco conto.

In un momento di relax con Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo, infatti, la principessa si è lasciata andare a un racconto che metterebbe uno dei due arrivati sotto una luce pessima. Se tutto fosse vero, si sarebbe già giocato tutte le sue carte e la sua permanenza nella casa del GF VIP non sarà affatto semplice.

Lulù Selassié dice tutto, Gianluca è in crisi

I due nuovi arrivati di questa lunghissima edizione del GF VIP sono Gianluca Costantino e Antonio Medugno. Il primo è un personal trainer di Napoli, che fa anche il testimonial di intimo. Gianluca, inoltre, è uno dei migliori amici di Alessandro Basciano, altro concorrente del GF VIP. Antonio Medugno, invece, è un giovane napoletano che di professione fa il TikToker: il suo profilo ha infatti 3.3 milioni di iscritti.

I due ultimi entrati sono in casa da soli dieci giorni, ma stanno già sballando tutti i piani. Nelle ultime ore, Lulù Selassiè ha avuto particolarmente da ridire di Gianluca Costantino, l’amico di Basciano. Sembra infatti che la principessa stesse uscendo in cortile accompagnata da qualcuno, che non viene specificato. Vicini a loro c’erano Gianluca e Soleil. Il compagno di Lulù, guadando la coppia, le ha riferito: “Stammi vicino perché Gianluca mi ha detto che ogni volta che sta con Soleil mi ha detto di non andarlo a disturbare… come se cercasse la storia con Sole“.

GIANLUCA HA DETTO A QUALCUNO CHE QUANDO STA CON SOLEIL NON LO DEVE DISTURBARECERCA,POI HA DETTO A LULU’ CHE QUANDO ESCE VUOLE CONOSCERE JESSICA,MA QUESTO CHE UOMO È #GFvip pic.twitter.com/cnQppkG1qN — IL PUNGOLO (@PUNGOLO1962) February 10, 2022

Se fino a qua tutto potrebbe sembrare normale, poiché è cosa comune che al GF VIP nascano interessi e coppie, ciò che ha fatto sospettare Lulù Selassié è che Gianluca abbia dimostrato interesse anche per sua sorella, Jessica. Di lei, infatti, avrebbe detto che gli piacerebbe frequentarla, da soli, una volta usciti dalla casa. Distruttivo quindi il commento della principessa, che sicuramente metterà in guardia la sorella da ciò che ha visto e sentito.

