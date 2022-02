“È tutto organizzato”: Soleil Sorge non sa di essere inquadrata, rivela un segreto esplosivo [VIDEO]

Soleil Sorge ne ha combinata una grossa. In un momento di distrazione rivela un segreto inconfessabile, era tutto pianificato

Il GF VIP si sta avviando verso la sua conclusione. Nonostante manchi sempre meno, i colpi di scena non mancano mai e gli autori sanno sempre come mettere un po’ di pepe in ogni situazione. Nuovi ingressi, litigi e rivelazioni scottanti sono tra gli ingredienti principali di un reality ben riuscito e che sappia tenere incollato il pubblico allo schermo. E questi, al GF, non mancano mai.

Nelle ultime ore, Soleil Sorge si è avvicinata ad Alessandro, altro concorrente della casa. Pensando probabilmente che non fosse inquadrata in quel momento, ha rivelato al compagno di reality una verità scottante. Ora cambia davvero tutto.

Soleil si sbottona e rivela l’impensabile: panico al GF VIP

In un momento di relax al biliardo, Soleil Sorge e Alessandro Basciano si sono messi a chiacchierare di un argomento scottante, che nelle prossime giornate farà impazzire gli inquilini. La notizia è infatti ormai confermata: Alex Belli tornerà per due settimane nella casa più spiata d’Italia. All’interno del GF VIP, infatti, si trovano le due donne che tanto l’hanno fatto dannare in questi mesi: Delia Duran, sua moglie e Soleil Sorge, l’amica con cui ha creato la “chimica artistica”.

Soleil Sorge è curiosa di vedere come andrà, questa nuova ed inedita convivenza a tre. Tutto potrebbe succedere, dai litigi più furiosi sino alla pace più amorevole. Se, da un lato, Delia è convinta a voler lasciare Alex e a rimanere single, lui invece sembra pronto a riconquistarla. In tutto ciò ci sarà anche Soleil, che non nega un’intesa particolare con l’affascinante attore.

Proprio Soleil, durante un momento di relax con Alessandro, si è lasciata andare una confessione imprevedibile. Pare, infatti, che lei sapesse già da tempo che l’attore sarebbe rientrato all’interno del GF VIP. Ma non solo: anche Alessandro stesso ne era già a conoscenza. A lui l’avrebbe detto Gianluca, uno dei ragazzi entrato per ultimi.

Quindi Alessandro sapeva che ritornava Alex perché glielo aveva detto Gianluca e Soleil lo sapeva perché gliel’aveva detto proprio Alex, poi venitemi a dire che lei e delia sono vittime è tutto organizzato #GFVIP pic.twitter.com/Gu4ieTQErw — 3visan 🦚 (@simo_cantatore) February 10, 2022

Questo cambierebbe tutto e renderebbe del tutto finte le reazioni di sorpresa che i concorrenti potrebbero avere, nel momento in cui Alex tornerà. Queste parole, poi, avvalorano la tesi di chi sostiene sin dal primo giorno che il triangolo tra Alex, Delia e Soleil sia stato organizzato a tavolino prima ancora di entrare nel GF VIP. Ora non ci resta che vedere cosa succederà.

