“Tiralo fuori…”: Barù sconvolto, proposta assurda nella notte [VIDEO]

Scandalo notturno per Barù: la regia del GF Vip incorre in una clamorosa gaffe piccante che scatena l’ilarità generale tra i concorrenti.

I reality riservano spesso sorprese sia per il pubblico che per i conduttori e autori dei programmi. E’ facile incorrere in errori e gaffes involontarie, tanto per i concorrenti, quanto per i professionisti che curano la messa in onda dello show. E’ quanto successo al GF Vip nelle ultime ore: volano nella notte frasi ambigue, e il risultato è una fragorosa risata generale. Il siparietto involontario ha coinvolto lo spassoso enologo toscano Barù, e un membro della produzione.

Barù reagisce in modo piccato alla frase della regia: grasse risate in camera da letto

Alla regia del GF Vip non sfugge alcun dettaglio degli avvenimenti in Casa: la produzione può contare su una schiera di professionisti pronti a cogliere ogni sfumatura nei gesti e nella parole dei concorrenti. Uno dei vincoli più rigorosi, nel regolamento del reality, è quello di indossare costantemente i microfoni, al fine di garantire una trasmissione audio perfetta agli spettatori. Durante la scorsa notte, la regia ha ripreso Barù, che riposava accanto a Jessica Selassiè, con una frase dalla doppia interpretazione.

“Barù, tiralo fuori, grazie…“. Barù si è sollevato, la testa arruffata dal riposo, e ha giustamente chiesto: “Cosa?“. L’autore ha precisato: “Il microfono…“. Le risate sono dilagate fragorose in camera, e Barù ha cercato di raccapezzarsi: “Cos’ha detto?“. Sophie è intervenuta ridendo: “Ti amoooooooo! Ti amoooooooooo! Sei il numero uno!“, all’indirizzo dell’autore, mentre Barù è trasecolato: “L’ha detto veramente? Ha detto così sul serio?“. La strepitosa scena è immortalata nel video qui sotto:

LA REGIA: Barù tiralo fuori… il microfono 💀

NON LUI JERULINO #jerù pic.twitter.com/CF7yYV2wZz — rossella🤺 (@unagiaslifes) February 9, 2022

La divertente parentesi ha riportato un po’ di leggerezza tra i concorrenti, che ultimamente accumulano molta tensione in previsione della finale. Per buona parte del cast storico pesa inoltre la prolungata permanenza nel reality: questa si sta rivelando l’edizione più lunga in assoluto del programma di Alfonso Signorini. Purtroppo ci sono scarse chances che la produzione scelga di mandare in onda questo siparietto durante il prossimo prime time. I fan, però, al pari della regia sono attenti ad ogni dettaglio e, dopo aver immortalato lo spezzone, stanno già provvedendo a renderlo virale nel web. Alcuni utenti commentano invece la presenza di Jessica a fianco di Barù nel letto: “Ma erano nello stesso letto… Me lo ero persa!“. Il tifo per la potenziale coppia non smette di infuocare il web.

