“senza-telefono-non-sa-stare”:-l’isola-dei-famosi-perde-i-pezzi,-drastica-bocciatura

Sta per iniziare la nuova stagione de L’Isola dei Famosi, ma sembrano già esserci dei problemi. La concorrente rinuncia, nessun ripensamento

La nuova stagione de L’Isola dei Famosi è alle porte. Il reality sta piano piano riprendendo la sua forma e alla conduzione ci sarà l’irriverente Ilary Blasi. E’ già da tempo che circolano i papabili nomi dei naufraghi che affronteranno questa esperienza esotica, alcuni papabili e altri del tutto impensabili.

Nelle ultime ore, un nome molto discusso è quello di Loredana Lecciso. La compagna di Albano sembrava infatti una delle papabili concorrenti della nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi. L’esperienza, però, non riguarderebbe solo lei, ma anche un’insospettabile nome della sua famiglia. I problemi però sembrano essere irrisolvibili.

Loredana Lecciso a L’Isola dei Famosi: non sarebbe da sola

A condividere l’esperienza con Loredana Lecciso a L’Isola dei Famosi, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe dovuta essere anche la figlia Jasmine Carrisi. La ragazza, conosciuta dal grande pubblico a The Voice quando ha fatto la coach con il padre Albano, sembrava esser pronta a partire per l’Isola. A quanto pare, infatti, il cast de L’Isola sarà diviso in due squadre: Coppie e Single. Mamma e figlia, quindi, sarebbero nel primo gruppo e vivrebbero insieme questa esperienza.

In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, però, Loredana Leccio ha definitivamente chiarito tutta la vicenda. “Ho declinato l’invito” ha ammesso. “Ci ho riflettuto molto, ma vivere l’esperienza con un parente sarebbe come viverla a metà“. Parole dure e chiare, che mettono subito la parola fine all’esperienza della Lecciso all’Isola, ancora prima che inizi. In realtà per la Lecciso questa non sarebbe stata la prima esperienza. Lei, infatti, aveva già partecipato al reality di Canale5, nel 2010. La ricorda come un’esperienza forte e decisa, che ha sicuramente segnato la sua vita e il suo ricordo.

Per quanto riguarda la figlia, Loredana Lecciso non si è di certo trattenuta. “Senza telefono non sa stare, faticherei a immaginarmela” ha ammesso. Sembra che anche per Jasmine, quindi, non ci sia spazio a L’Isola dei Famosi. Per ora, quindi, nessuna possibilità in vista per le due donne di Albano. Chissà, però, che all’ultimo ci sia un cambio di progetti.

