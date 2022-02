Oroscopo di Paolo Fox 11 febbraio: venerdì importante per lavoro e amore

Ariete – giornata tendenzialmente in calo per l’amore, cercate di stringere i denti un altro po’, a marzo molte questioni si risolveranno. Sul lavoro possibile cambiamento in vista.

Toro – ecco, questa è davvero una giornata giusta per poter parlare di sentimenti. Anche sul lavoro, i progetti importanti possono conoscere molti sviluppi.

Gemelli – l’amore dovrà attendere ancora un po’ prima di potervi soddisfare a pieno, sappiate avere pazienza con il vostro cuore. Sul lavoro non temete, verrete ripagati a breve per gli sforzi.

Cancro – non vi arrabbiate per nulla, anche se non è facile capire a fondo alcune questioni di cuore. Dovrete fare l’impossibile per poter uscire da una fase di stallo su lavoro.

Leone – la posizione di Venere in questi giorni è abbastanza neutrale, se una storia non funziona potrete accantonarla. Contatti, possibilità e nuove proposte per chi lavora in proprio.

Vergine – la situazione generale per i sentimenti non è di certo la massimo. Potrete però reculare dedicandovi al lavoro, il cui recupero sembra essere più certo.

Bilancia – un cielo davvero importante per l’amore, ma fate attenzione all’esuberanza del fine settimana. Sul lavoro cercate di essere concentrati, non è il caso di fare passi falsi.

Scorpione – in questo fine settimana, il transito di Venere e della Luna favorisce l’amore in tutte le sue sfaccettature. Scelte importanti siete chiamati a fare per la vostra vita professionale.

Sagittario – oggi qualche piccolo dubbio sui rapporti da tenere con parenti, amici e familiari. Buone opportunità in vista se avete un lavoro a chiamata.

Capricorno – oggi se c’è un discorso da fare, dovrete affrontarlo con molta cautela per poterne uscire vittoriosi. Chi aspetta una promozione, non dovrà attendere a lungo.

Acquario – è importante avere una relazione stabile, ma è anche importante cercare di non sfociare nella routine di tutti i giorni. Opportunità importanti si presenteranno per il prossimo futuro.

Pesci – se avete per le mani due storie, ebbene dovrete fare una scelta prima di perderle entrambe. Periodo buono per il lavoro, avvicinatevi alle persone a cui tenete di più.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 11 febbraio: venerdì importante per lavoro e amore proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.