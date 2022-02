Oroscopo di Barbanera giovedì 10 febbraio: è tempo di progetti, ecco per chi

Oroscopo di Barbanera 9 febbraio: è un mercoledì di ostilità, ecco per chi

Ariete (21/3 – 20/4) – Eccellente ripresa, sia sul piano personale sia professionale. Ideale per uno spostamento, per catturare l’attenzione di una persona importante.

Toro (21/4 – 20/5) – Momento sentimentale delicato, in cui dovrete agire allentando un po’ le briglie, ma non più di tanto: solo quanto basta a respirare meglio.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna e Saturno vi favoriscono promuovendo incontri e progetti. Equilibrio e senso della misura, per evitare di chiudervi in contesti troppo casalinghi.

Cancro (22/6 – 22/7) – Nulla di nuovo sotto il cielo dell’amore: forse vi sentirete un po’ annoiati, ma non cercate diversivi a tutti i costi. Inclinazione all’interiorità.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Leone (23/7 – 23/8) – Desiderio di essere ammirati e corteggiati? Adoperate le capacità di seduzione: l’eleganza, la generosità, la classe innata. Con le buone maniere…

Vergine (24/8 – 22/9) – Clima incerto. Piccoli ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono e disguidi in viaggio. Famiglia brontolona, partner da ammansire.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Una configurazione briosa rende allegro e spensierato questo giovedì. Pace fatta con la dolce metà dopo un bisticcio. Un evento culturale.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Organizzate una rimpatriata con dei vecchi amici. Potrete aggiornarvi sulle ultime novità, guardare in TV la vostra serie preferita, ascoltare musica.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Sagittario (23/11 – 21/12) – Terrete testa agli intralci, senza perdere il sorriso. Fermento in amore. Buttatevi ma non forzate i tempi, come sapete: “Se son rose fioriranno”.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Godetevi una giornata di quiete che sembra essere così ben condivisa da partner e familiari; il segreto della felicità sta nelle piccole cose.

Acquario (21/1 – 19/2) – Con il favore della Luna nei Gemelli esaltata da Saturno, il disaccordo con il partner può essere gestito con buonsenso e intelligenza.

Pesci (20/2 – 20/3) – Vita emotiva fluttuante tra richiami alla razionalità e voli pindarici, a causa di una relazione sentimentale coinvolgente, ma che ancora non decolla.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Barbanera giovedì 10 febbraio: è tempo di progetti, ecco per chi proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.