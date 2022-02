“Nessuno può più fermarlo”. Cacciari, la bomba su Draghi: perché ora ha le “mani libere”

Massimo Cacciari è tornato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. L’ex sindaco di Venezia si è detto “delusissimo” dalla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. “Come si fa a non essere delusi?”, si è chiesto per poi aggiunge: “Al di là del suo discorso che va benissimo, ma un presidente della Repubblica che rimane lì per 14 anni è una cosa mai vista sulla faccia della Terra in regimi democratici”.

“Tutti applaudono – ha proseguito Cacciari riferendosi agli applausi da record del Parlamento durante il discorso di Mattarella – quando si sa benissimo che la rielezione del capo dello Stato serve a coprire le spaccature, le lacerazioni. La coalizione di governo è tutto fuorché un governo. Come si fa a essere contenti? Si è felici accecandosi. Dopodiché vuole che non si speri che con Mattarella abbiano capito che devono mettersi a lavorare seriamente per fare le riforme?”.

Poi Cacciari ha aggiunto un altro dettaglio che riguarda Mario Draghi: “A me dà speranza il fatto che il presidente del Consiglio è certamente più forte. Perché? Nessuno può più contestarlo dopo la figuraccia sull’elezione del presidente della Repubblica. Quindi avrà mani libere per fare le cose, se le saprà fare”.