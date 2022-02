“Mi dispiace per lui, è così fragile”: moine e strusciamenti di Delia Duran, scatta la trappola infernale [VIDEO]

Delia Duran sotto osservazione: la prima finalista del GF Vip sembra conquistarsi l’attenzione del pubblico con una tattica ben precisa.

L’ingresso di Delia Duran nella casa del GF Vip ha decisamente portato una ventata di freschezza e vitalità nel reality di Mediaset. Si è conquistata il favore del pubblico dichiarando a chiare lettere di desiderare una rivincita personale, dopo il pruriginoso triangolo amoroso in cui il marito l’ha coinvolta.

Alex Belli, infatti, ex concorrente in gara, si era dilettato notevolmente in compagnia di Soleil Sorge, peperina influencer italo-americana. Delia non è rimasta a lungo ai margini della vicenda: ha affrontato il marito e Soleil in diverse dirette nel corso dei prime time del programma. Una volta eliminato il consorte, la modella ha deciso di volersi mettere alla prova nel medesimo contesto, con esiti a dir poco clamorosi. Il suo successo, però, puzza di bruciato: vediamo perché.

Delia Duran: seduttiva e ingenua, o abile stratega?

Recentemente inserita come prima candidata nella rosa dei finalisti in gioco, Delia sta approfittando della sua esperienza nel reality per esibire la sua natura frizzante e giocosa. Tra danze, sguardi ammiccanti e calici di vino, la modella venezuelana seduce uomini e donne del cast, gettando nell’ombra la storica rivale Soleil Sorge. L’ultimo episodio che la coinvolge, dopo le fusa rivolte a Barù, riguarda il modello Antonio Medugno.

Delia, infatti, non si pone limiti, e sembra voler ammaliare chiunque solchi la sua strada. Nella seguente clip, la si vede alle prese con l’influencer napoletano nella camera da letto, lo abbraccia e vezzeggia ambiguamente. Antonio le chiede frastornato: “Ma che profumo tieni?“. Delia in risposta miagola: “Oudh…“. La sensuale fragranza orientale sembra permeare l’atmosfera tra i due concorrenti, e Delia aggiunge ambiguamente: “Meglio stare lontana da te“, e si allontana repentinamente. Ecco il video del momento:

Nel senso che fà quello che le pare, esattamente come Alex . #GFvip https://t.co/db7kVsLx18 — me (@Linkem25) February 10, 2022

C’è chi ritiene Delia una seduttrice naturale, in barba alla piacioneria invasiva del marito Alex Belli, già avvezzo ai melodrammi, reduce com’è dalla fiction “Centovetrine”. Altri, però, subodorano l’impiego di una precisa strategia: forse Delia e Alex giocano in coppia fin dall’inizio, mirando al fastoso montepremi finale. Un utente si schiera in difesa di Antonio Medugno, dicendo: “Mi dispiace per Antonio, un ragazzo di 23 anni così fragile che verrà messo in una cosa più grande di lui. Spero non succeda niente tra lui e Delia.. lunedì entra Alex e lui si troverà involontariamente in questo triangolo solo perché loro hanno bisogno di farsi vedere…“.

Mi dispiace per Antonio, un ragazzo di 23 anni così fragile che verrà messo in una cosa più grande di lui. Spero non succeda niente tra lui e Delia.. lunedì entra Alex e lui si troverà involontariamente in questo triangolo solo perché loro hanno bisogno di farsi vedere #gfvip — nobody (@Nobodysayops) February 10, 2022

C’è quindi la possibilità che Delia decida di catalizzare l’attenzione su di sé: una volta conquistato il premio finale, potrebbe decidere di condividerlo con lo storico compagno Alex, beffando la moltitudine di fan.

The post “Mi dispiace per lui, è così fragile”: moine e strusciamenti di Delia Duran, scatta la trappola infernale [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.