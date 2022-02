“ma-che-senso-ha?”:-anna-pettinelli-nella-bufera,-la-sua-ultima-scelta-crea-il-panico

Mancano quattro puntate al serale di Amici21, ma Anna Pettinelli ha fatto una scelta che potrebbe far saltare tutto. Bufera contro di lei

Nella scuola di Amici 21 il tempo sta finendo. Al serale, infatti, mancano solo quattro puntate e i banchi sembrano essere fragili più che mai. Basta una svista o qualche esibizione non perfetta, infatti, per rischiare di tornare a casa, vedendo la propria sedia essere occupata da un nuovo concorrente.

Mai come quest’anno, infatti, i professori sembrano avere voglia di vedere nuovi ipotetici concorrenti per sondare il terreno per nuovi ipotetici ballerini e cantanti. Nelle ultime ore, una proposta di Anna Pettinelli ha letteralmente sconvolto sia i concorrenti che il pubblico a casa.

Anna Pettinelli vede un nuovo studente: “Incoerente”

Uno dei concorrenti che compone la squadra di Anna Pettinelli è Albe. Il cantante è entrato a far parte della scuola di Amici21 all’inizio del programma e, da allora a oggi, ha fatto molta strada. All’interno della scuola, Albe ha trovato anche l’amore in Serena, una ballerina che fa parte della squadra di Raimondo Todaro. Nel corso di questi mesi, il cantante è cresciuto molto ma ha anche incontrato molte difficoltà lungo il suo percorso.

Nelle ultime settimane, Albe è arrivato ultimo in più di una classifica. Questo dato incontrovertibile ha portato Rudy Zerbi a chiedere più volte ad Anna Pettinelli di eliminare o sostituire il ragazzo. Anna, però, ha sempre ritenuto il cantante all’altezza della situazione. Tutto sembra esser cambiato in questa ultima settimana, durante la quale Anna Pettinelli ha espressamente detto ad Albe di stare realmente riflettendo sull’ipotesi di non portarlo al serale.

Questa notizia ha mandato letteralmente in crisi il cantante, al punto da ammettere di faticare anche a mangiare. Come se non bastasse, poi, nella puntata del daytime di giovedì 10 febbraio si è visto che Anna Pettinelli ha accolto in studio un ipotetico nuovo concorrente, Gio Montana. Il cantante, dopo aver spiegato la sua vita e aver fatto sentire la sua canzone, è stato ufficialmente inserito all’interno della scuola di Amici21. Questa notizia ha sconvolto il pubblico a casa, che si è chiesto il senso di una scelta del genere in prossimità del serale:

io non capisco davvero il senso di dover buttare fuori questi ragazzi al ridosso del serale e farne entrare dei nuovi. il discorso di anna è molto incoerente perché albe è così da settembre quindi se non la convinceva poteva anche mandarlo via prima#amici21 — eleonora (@mammolaele12) February 10, 2022

Per ora Albe non è stato eliminato e rientra ancora di diritto tra i cantanti che compongono la squadra di Anna Pettinelli. Non si esclude, però, che nei prossimi giorni per il cantante possa cambiare qualcosa.

