La classifica delle 25 celebrità che hanno guadagnato di più nel 2021

Non c’è mai stato un momento migliore per vendere tutto. Soprattutto se sei una superstar che detiene i diritti di decenni di successi. Quasi la metà delle 25 personalità dell’intrattenimento e dello spettacolo con i migliori guadagni, tra cui il regista de Il Signore degli Anelli Peter Jackson e il rocker Bruce Springsteen, hanno trovato posto nella classifica grazie alla vendita di tutti o parte dei loro lavori o cataloghi musicali.

Affari milionari

A dicembre 2021, Bruce Springsteen ha venduto i master e i diritti di pubblicazione di tutta la sua discografia e dei suoi testi – inclusi 11 album multi-platino e cinque singoli d’oro – per un totale di quasi 500 milioni di dollari. L’acquirente era la Sony Music, società madre dell’etichetta Columbia Records. L’affare ha permesso al venti volte vincitore del Grammy di posizionarsi al secondo posta nella classifica Forbes dei personaggi dello spettacolo più pagati del 2021. Primo, invece, il regista de Il Signore degli Anelli, Peter Jackson, che ha raccolto $600 milioni dopo aver venduto parte della sua società di effetti cinematografici per $1.6 miliardi a novembre. Quell’accordo lo ha reso miliardario.

The Boss non è l’unico artista ad aver visto crescere il proprio patrimonio. Altri artisti storici nell’ultimo anno hanno venduto i loro cataloghi musicali. Si tratta di Bob Dylan, Paul Simon e Neil Young. Gli accordi hanno permesso a questi artisti di incassare cifre vicine ai $ 500 milioni, sufficienti per entrare nella classifica di quest’anno. “Questi accordi non sono stati complessi”, dice Jon Landau, manager di Springsteen da quasi mezzo secolo. “Ognuno sta ottenendo ciò che è nel proprio interesse”.

La donna dello showbiz più ricca

Le librerie musicali non sono gli unici contenuti a essere stati venduti. Negli ultimi due anni, i principali servizi di streaming hanno speso circa 3,7 miliardi di dollari per assicurarsi i diritti di successi televisivi come Friends e Law & Order. Cifre che hanno aiutato a far entrare i creatori di entrambi gli spettacoli nella classifica delle celebrità più ricche di quest’anno.

Un mondo pazzo per i contenuti ha garantito ai creatori di South Park Matt Stone e Trey Parker un posto nella classifica. Grazie un accordo da 900 milioni di dollari con Viacom, che ha voluto lo show creato 25 anni fa a disposizione degli utenti nella sua piattaforma di streaming. La donna dello showbiz con i maggiori guadagni dell’anno scorso è stata Reese Witherspoon. Ad agosto l’attrice ha venduto una parte della sua società di produzione Hello Sunshine alla società di private equity Blackstone, con una valutazione di $ 900 milioni.

Guadagni raddoppiati rispetto all’anno prima

Jay-Z, Dwayne “The Rock” Johnson e Kanye West sono tra i primi cinque con le loro somme a 9 cifre, la maggior parte guadagnate non dal rap, dalla produzione o dalla recitazione, ma dalla vendita di champagne, tequila e scarpe da ginnastica. Anche Taylor Swift, al 25° posto con un guadagno di 52 milioni di dollari, ha incassato la maggior parte dei suoi soldi registrando nuovamente gli album che ha pubblicato per la prima volta dieci anni fa.

Complessivamente le 25 celebrity più pagate hanno guadagnato nel 2021 un totale di 4,4 miliardi di dollari al lordo di tasse e commissioni (il doppio dei 2,2 miliardi di dollari guadagnati dalle prime 25 celebrità nel 2020). La stragrande maggioranza di loro lo ha fatto senza creare nulla di nuovo.

La classifica Forbes delle 25 celebrità che hanno guadagnato di più nel 2021

Peter Jackson, $ 580 milioni Bruce Springsteen, $ 435 milioni Jay-Z, $ 340 milioni Dwayne “The Rock” Johnson, $ 270 milioni Kanye West, $ 235 milioni Trey Parker e Matt Stone, $ 210 milioni Paul Simon, $ 200 milioni Tyler Perry, $ 165 milioni Ryan Tedder, $ 160 milioni Bob Dylan, $ 130 milioni Red Hot Chili Peppers, $ 116 milioni Reese Witherspoon, $ 115 milioni Chuck Lorre, $ 100 milioni Sean “Diddy” Combs, $ 90 milioni Dick Wolf, $ 86 milioni Howard Stern, $ 85 milioni Kevin Bright, Marta Kauffman, David Crane, $ 82 milioni Shonda Rhimes, $ 81 milioni Neil Young, $ 80 milioni Greg Berlanti, $ 75 milioni Lindsey Buckingham, $ 73 milioni Mötley Crue, $ 72 milioni Beach Boys, $ 64 milioni Blake Shelton, $ 55 milioni Taylor Swift, $ 52 milioni

