“ho-cambiato-gusti”:-rivelazione-choc-di-roberta-di-padua,-decisione-a-sorpresa-dopo-uomini-e-donne

L’ex volto di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, sulle sue storie Instagram ha rivelato l’inconfessabile. E’ tutto vero, ha cambiato idea

L’ex volto di Uomini e Donne, Roberta di Padua, si è lasciata andare proprio in occasione di San Valentino e ha raccontato tutta la sua verità. La ragazza, che ha partecipato all’ultima edizione, durante il programma ha trovato l’amore in Riccardo Guarnieri.

I due si sono frequentati per un periodo di tempo ma, dopo le difficoltà riscontrate, si sono lasciati definitivamente. Questo è stato confermato dalla stessa Di Padua nel corso di un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne. Sulle sue storie Instagram, però, ha recentemente raccontato tutta la verità e il suo incredibile cambio di vita.

Roberta Di Padua dice tutto: “Voglio una persona…”

L’ex volto di Uomini e Donne non ha mai nascosto di aver sofferto durante la relazione con Riccardo Guarnieri. La loro storia, infatti, è stata fin da subito burrascosa e la stessa Roberta di Padua, in un’intervista, ha detto: “Mi sono depurata da tutto quello che è successo, ho finalmente trovato una mia dimensione. L’ho superata“.

Proprio in occasione di S. Valentino, sulle sue storie Instagram la Di Padua ha parlato di come si sente in questo momento e di ciò che si augura per il futuro. Roberta, infatti, ha affermato di essere pronta ad accogliere un nuovo amore nella sua vita, ma con una novità: non vuole più relazioni a distanza. “Ho cambiato un po’ la ricerca e i gusti; ho più chiaro cosa voglio. Sicuramente non voglio più una storia a distanza, perché ho bisogno di presenza, di avere una persona vicino” ha dichiarato.

La vera rivelazione, però, è arrivata a questo punto. “Sicuramente voglio una persona un po’ più giovane…sì, credo che fino ai 35 me la posso ancora giocare“. Roberta Di Padua, quindi, si rimette in gioco al 100%; oltre al figlio e al lavoro, che la fanno sentire una donna realizzata, desidera quindi un amore giovane e fresco, che la faccia divertire.

L’ex volto di Uomini e Donne, quindi, ha commentato la sua esperienza e il suo percorso all’interno del reality con coscienza e attenzione. Nonostante la storia con Riccardo non abbia preso il volo, sicuramente il reality le ha fatto capire con più facilità ciò che desidera e ciò di cui ha bisogno.

