“Ha dimostrato la sua falsità”: grave imbarazzo per Manila Nazzaro, lui la accusa apertamente [VIDEO]

Manila Nazzaro è al centro di una bufera di critiche. Succede tutto dopo le nomination, in pochi secondi crolla ogni sua certezza

All’interno del GF VIP le tensioni sono ormai all’ordine del giorno. Si avvicina infatti la finale e ogni concorrente desidera trovare il modo migliore per fare colpo sugli ultimi telespettatori scettici. A decidere chi prosegue e chi va a casa, infatti, è sempre e solo il pubblico da casa.

Nel corso della puntata di lunedì sera, in diretta, Manila Nazzaro ha optato per una scelta che non è stata per niente condivisa da Kabir Bedi e dal pubblico a casa. Accuse pesantissime sono arrivate nei suoi confronti, proprio adesso che sembra essersi avviata verso la finale.

Manila Nazzaro sotto accusa, parole durissime

Nel corso della puntata di lunedì sera, i concorrenti son stati chiamati a fare le nomination di chi avrebbero voluto mandare a casa. Ovviamente, a questo punto del reality, questo è frutto di una strategia perfezionata nel tempo. Nel corso dei cinque mesi, infatti, nella casa del GF VIP si son formate strette alleanze e grandi antipatie e, arrivati a oggi, ogni concorrente sa perfettamente chi desidera eliminare.

Un elemento che ha però sbaragliato tutte le amicizie e gli equilibri è stata Delia Duran. La moglie di Alex Belli, infatti, è entrata dopo l’eliminazione del marito a dicembre e ha letteralmente sballato ogni previsione. Alcune concorrenti, infatti, si sono affezionate a lei al punto di tradire e chiudere qualsiasi altro rapporto, come Manila Nazzaro. Altre, come Soleil Sorge, hanno riscoperto in Delia una grandissima giocatrice, qualità che le è valsa un posto in finale.

Proprio Manila Nazzaro, in questo periodo, sta vivendo alti e bassi all’interno della casa. Dopo un litigio furioso con Kabir Bedi, uno dei concorrenti più amati del GF VIP, i due hanno risolto ogni questione precedente e hanno rafforzato il loro buon rapporto. Inaspettatamente, però, durante le nomination di lunedì l’ex Miss Italia ha nominato proprio Kabir. L’attore di Sandokan non ha per niente apprezzato questo gesto:

Nonno Kabir ended definitivamente la lavapiatti e noi adoriamo vederlo 🔥🔥🔥#GFvip pic.twitter.com/1WCQjpm5t7 — AldousHuxley (@AldousH96145315) February 8, 2022

Anche il pubblico ha commentato con parole dure questa decisione di Manila:

Manila non ha bisogno di campagna elettorale, fa da sola, in 5 mese ha dimostrato la sua falsità a livello imbarazzanti, kabir ha detto cattive per intendere che ha fatto la carina e la dolce, avevano chiarito e poi l’ha votato, le parole nn corrispondevano ai fatti #gfvip https://t.co/OmZSjp3sxB — ♥️ (@Skq7qZ) February 9, 2022

Secondo i più, infatti, questo sarebbe stato solo l’ennesimo esempio di una falsità che Manila ha dimostrato lungo tutto il corso del GF VIP. Chissà se questa ennesima decisione la porterà a dover abbandonare il reality prima del tempo.

The post “Ha dimostrato la sua falsità”: grave imbarazzo per Manila Nazzaro, lui la accusa apertamente [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.