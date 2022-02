giorgio-manetti,-gossip-bomba-sull’ex-di-ued:-beccato-con-una-giovanissima

Novità piccanti per Giorgio Manetti: questa volta ha accantonato le dame, la sua nuova fiamma è nel fiore dell’età.

Giorgio Manetti, storico volto del dating-game “Uomini e Donne”, è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Noto per la sua relazione con Gemma Galgani, perdurata per diverse edizioni del programma, il volitivo conduttore di programmi regionali ha interrotto il suo percorso con la dama nel 2018. Si è quindi dedicato alla carriera professionale, riallacciando i rapporti con una sua ex fidanzata residente nella provincia di Verona.

Apprezzato dal pubblico per l’educazione e i modi pacati, Giorgio si fa conoscere anche come spirito libero, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “gabbiano”. Poliedrico, ha le mani in pasta in diversi settori: scrive infatti un libro sulla sua esperienza nel dating-game, intitolato “Il gabbiano e le sue principesse”. Fonda inoltre un’agenzia di eventi, conduce programmi TV. Non solo: il fascinoso Manetti è anche abile parrucchiere e ha frequentato corsi di recitazione, partecipando anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Ha presentato un cortometraggio in cui interpreta il protagonista. L’irrefrenabile Giorgio, inoltre, è stato ultimamente avvistato con una giovanissima stellina del panorama italiano: di chi si tratta?

Maria Laura De Vitis nuova passione di Giorgio Manetti?

Il Festival di Sanremo non è stato solamente la kermesse musicale che ha consacrato Blanco e Mahmood come trionfatori nel panorama italiano: molti eventi collaterali sono accaduti nell’ombra. In un esclusivo party correlato al Festival, Giorgio Manetti è stato avvistato in compagnia di una giovanissima Maria Laura De Vitis. La ragazza è diventata un volto noto in seguito alla sua relazione con Paolo Brosio, giornalista e conduttore TV. Tra i due intercorreva una notevole differenza di età, per l’esattezza, 40 anni.

La 23enne sembra reiterare il proprio interesse per gli uomini maturi: Giorgio Manetti ha infatti 65 anni, età in cui un uomo ha ben chiaro le proprie priorità. I due sembrano legati da un’inarrestabile alchimia. Secondo il magazine “Novella 2000”, al party Maria Laura De Vitis sembrava “tutta concentrata su di lui” e sebbene “sia presto per dirlo, non è presto per pensarlo“. Maria Laura ha comunque dato prova di grande maturità nella sua relazione con Brosio, seguendolo anche a Medjugorie in un pellegrinaggio documentato dal programma “Le Iene“. Ha inoltre sfoderato un temperamento docile e accondiscendente, pronto a levigare gli spigoli dei caratteri più rocciosi. Ci sono ottime prospettive, quindi, per la potenziale coppia: attendiamo solamente la conferma sui canali ufficiali.

