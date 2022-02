“È partita l’alzabandiera…”: Katia Ricciarelli a luci rosse, incidente scabroso in sauna [VIDEO]

Episodio “hot” nella casa del GF Vip: Katia Ricciarelli senza filtri, l’ha beccato in flagrante durante l’imbarazzante episodio.

La soprano Katia Ricciarelli milita nel cast del GF Vip sin dagli albori di quest’edizione. L’esperienza nel reality le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico nelle sfaccettature più intime, e ha rivelato un carattere apparentemente roccioso, ma con profonde venature d’ironia.

Sempre incisiva nei suoi giudizi, Katia non concede favoritismi e privilegi ai compagni, e si esprime senza peli sulla lingua, complice forse il suo ingombrante e impegnativo vissuto. Nelle ultime ore la cantante lirica ha notato un dettaglio scabroso che coinvolge la new entry Gianluca Costantino, e non manca di diffondere la novella ai suoi compagni in sauna: il risultato è decisamente esilarante.

Katia Ricciarelli l’ha beccato: “Ma c’hai la bandiera?”, imbarazzo colossale per Gianluca Costantino

Chiusa in sauna con i compagni Delia Duran e Antonio Medugno, la soprano non si è fatta sfuggire un dettaglio piccante all’esterno. Gianluca Costantino e Soleil Sorge stavano condividendo il rito della doccia quando, a quanto pare, il personal trainer si è lasciato coinvolgere dalle grazie della compagna più del dovuto.

Katia è scoppiata a ridere, condividendo con Delia e Antonio la succosa notizia: “Gianluca, guarda! E’ sull’attenti, eh? Attenti! Guarda che si vergogna… si mette dietro…“. Antonio Medugno ha rincarato la dose: “Si mette di lato…“. Katia allora ha infierito ridendo: “C’ha sto pistolero… pistolero… E’ partita l’alzabandiera! Ma che c’hai la bandiera? Ma che c’hai là?“. Delia ed Antonio sono scoppiati a ridere in modo incontrollabile, ecco il video del piccante momento:

A Gianluca è partita l’alzabandiera in doccia con Soleil e Katia, Antonio e Delia la commentano 😂😅 #gfvip #solearmy pic.twitter.com/n5H1GIZGc5 — ℰ𝓂𝓂𝒶 (@EmmaFerri3) February 10, 2022

Se Katia Ricciarelli non è sicuramente nuova a esternazioni di questo genere, si profila forse una prospettiva interessante nella dinamiche del programma. La reazione di Gianluca alla doccia con Soleil potrebbe suggerire un effettivo interesse per l’influencer italo-americana. Lunedì è previsto il ritorno di Alex Belli nel reality: come reagirà alla vista dell’amica insidiata dal bel personal trainer? In ogni caso anche sua moglie, Delia Duran, sta giocando egregiamente le sue carte, ammaliando i maschi in casa con sottile seduzioni: l’attore uscirà dal “game” con un pugno di mosche? Lo rivelerà il prossimo prime time del “Grande Fratello Vip”.

The post “È partita l’alzabandiera…”: Katia Ricciarelli a luci rosse, incidente scabroso in sauna [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.