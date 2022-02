“Ci siamo dati tanto. Ora…”. Arisa incrocia di nuovo Vito Coppola: grosso imbarazzo dietro le quinte della Carlucci

Dopo la rottura, avvenuta subito dopo la chiusura di Ballando con le stelle, Arisa e Vito Coppola tornano insieme sul palco de Il Cantante Mascherato, in partenza su Rai Uno venerdì 11 febbraio. Arisa sarà tra i giurati mentre Vito farà parte del corpo di ballo e aiuterà Sara Di Vaira con le investigazioni.

Arisa e Coppola hanno vissuto una breve ma intensa relazione intima scoppiata appunto durante il programma di Milly Carlucci. i due si sono baciati spesso in diretta e sono stati immortalati più volte in atteggiamenti complici e intimi. La loro sintonia li ha sicuramente aiutati a vincere l’ultima edizione di Ballando. La cantante però non ha mai spiegato perché si sono lasciati ma in una intervista a Superguida Tv Arisa ha confessato che in realtà tra loro non c’è tensione: “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci siamo dati tanto e ci daremo ancora tanto se Dio vuole. L’esperienza che abbiamo condiviso ci ha unito molto”.

Vito Coppola, invece, non ha commentato in alcun modo la fine della loro storia d’amore. Il ballerino ha preferito per il momento ringraziare solo Milly Carlucci per l’incredibile opportunità che gli ha concesso. Tornare a ballare su Rai uno.