Milano, 10 feb. – (Adnkronos) – Sven Botman è uno dei principali obiettivi del Milan per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e gli agenti del centrale del Lille sono arrivati da pochi minuti a Casa Milan per incontrare la dirigenza del club rossonero. Dopo aver provato a prenderlo, senza successo nel mercato di gennaio, la società di via Aldo Rossi ci riproverà a fine stagione, provando prima a trovare un accordo col 22enne olandese.