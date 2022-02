bce:-enria,-‘con-aumento-tassi-possibili-problemi-per-alcune-banche’

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “In generale la prospettiva di una graduale uscita dallo scenario di tassi bassi sarebbe positivo, soprattutto in uno scenario di crescita continua. Ma questo rialzo può avere un impatto differente da banca a banca, a seconda dei modelli di business adottati. E forse alcuni istituti potrebbero soffrire”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio di vigilanza Bancaria della Bce, Andrea Enria, presentando l’annuale ‘processo di revisione e valutazione prudenziale’ (Srep) sul settore.

Enria ha sottolineato come “il focus non è tanto sull’aumento in se’ ma sugli choc inaspettati e gli sviluppi improvvisi che potrebbero colpire il portfolio di quelle banche che assumono rischi eccessivi”.