“siete-famiglia”:-roberta-giusti-da-brividi,-un-messaggio-che-va-venire-la-pelle-d’oca

L’ex volto di Uomini e Donne, Roberta Giusti, sui social si è lasciata andare a uno sfogo senza precedenti. La destinataria è proprio lei

La tronista di Uomini e Donne Roberta Giusti è una ragazza romana di 23 anni, che è entrata a far parte del programma di Maria de Filippi alla prima puntata della stagione 2021/2022. Insieme a lei, gli altri tronisti erano Andrea Nicole Conte, Joele Milan e Matteo Fioravanti. In un secondo momento, si è aggiunto a loro Matteo Ranieri. Per lei, questa esperienza su Canale5 era la prima nel mondo della televisione.

Il suo desiderio era quella di trovare un uomo forte, deciso e molto paziente per condividere con lei la sua vita. All’interno del programma, oltre all’amore, Roberta ha trovato anche una forte amicizia. Nelle ultime ore, infatti, la ex-tronista ha affidato ai social una vera e propria dichiarazione d’affetto proprio a loro.

Roberta Giusti senza precedenti: lo dice davanti a tutti

Due indiscussi protagonisti di questa edizione sono stati Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim. I due si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne e si sono innamorati. La coppia è stata però squalificata lo scorso dicembre, poiché si erano incontrati di nascosto, di notte, all’insaputa della redazione. Nella puntata di martedì 8 febbraio, i due sono ritornati in studio per chiarire meglio la situazione e tutto è andato decisamente bene.

Maria de Filippi, infatti, si è scusata con Ciprian per il modo in cui l’aveva trattato, dicendo che si era sbagliata sul suo conto. “Sono contenta che tu non l’abbia presa in giro, perché ci tengo a lei” ha spiegato la conduttrice. “Avendo tu fatto il provino da tronista ero partita molto prevenuta…”

In studio, durante la puntata, Andrea Nicole e Ciprian si sono lasciati andare a un lungo ballo romantico che ha appassionato tutti i telespettatori. Sotto una pioggia di petali rossi, i due fidanzati hanno riconfermato l’amore che li travolge. Da casa, Roberta Giusti stava guardando la puntata con Samuele Carniani, il ragazzo conosciuto a Uomini e Donne di cui si è innamorata. Impossibile, per lei, trattenere l’emozione di fronte alla sua amica di nuovo felice al fianco di Ciprian: “Per voi solo il meglio, siete famiglia” ha scritto. Parole piene d’amore, ennesima riconferma che Uomini e Donne sa portare anche legami profondi che vanno al di là del semplice amore romantico tra uomo e donna.

