“sei-vergognosa”:-katia-ricciarelli-la-deride-senza-motivo,-una-caduta-di-stile-ingiustificabile-[video]

La soprano Katia Ricciarelli si accanisce contro una compagna di gioco: la mossa del branco indigna il pubblico a casa.

Nell’ultimo prime time del GF Vip il conduttore Alfonso Signorini ha, come di consueto, affrontato svariati blocchi tematici durante la lunga diretta con la casa di Cinecittà. Dopo aver sviscerato varie dinamiche accadute durante la settimana dedicata a Sanremo, molto intensa per i concorrenti in gara, ha posto particolare attenzione ad un episodio che da giorni fa mormorare il web.

Sembra infatti che Lulù Selassiè abbia mal tollerato la nomina per la rosa dei finalisti di Miriana Trevisan, che ha indicato come preferita l’ex Miss Italia Manila. Lulù avrebbe cercato il sostegno di Miriana per approdare alla finale del reality, in maniera da conquistarsi l’agognato montepremi in palio. La motivazione è molto semplice, come confessato candidamente da Lulù: la sua famiglia, a suo dire, “non c’ha un euro“. Quando il conduttore ha interpellato Miriana in merito, la soubrette ha ammesso di non ricordare tale confidenza, aggiungendo poi di avere effettuato una scelta di cuore, penalizzando ogni strategia. L’accaduto ha poi avuto ampio eco tra i concorrenti rimasti: Katia Ricciarelli in particolare ha sputato veleno sulla Princess nazionale.

“Non ne ha per nessuno!”: Katia Ricciarelli mortifica le buone intenzioni di Lulù

La cantante lirica Katia Ricciarelli rappresenta ormai un pilastro per quest’edizione del GF Vip. Presente sin dalla serata inaugurale, la soprano si è distinta nel gioco per il carattere spigoloso e per i giudizi lapidari attribuiti ai compagni in gara. Nonostante riveli anche una natura dolce e sentimentale, è finita spesso in bufere mediatiche a causa di alcune sue esternazioni dai toni spiccatamente razzisti e aggressivi, senza però venir mai sanzionata dalla produzione.

L’ultima uscita infelice ha coinvolto la Princess Lulù: attorno al tavolo della veranda, Katia ha così commentato l’episodio del montepremi. “Dice che vuole i soldi per la famiglia… ma robe da matti!“, ha esordito la cantante in tono derisorio. La battuta ha creato un’ondata di ilarità tra i presenti, compreso Alessandro Basciano, che ha interloquito: “Io mi sto a sentì male! Katia non ne ha per nessuno!, altro che“. Katia ha poi aggiunto: “Io fino a stasera non sapevo mica dei 100mila!“. Sophie a quel punto ha convenuto: “Neanche io lo sapevo fino a stasera! Hai capito perché tutti vogliono vincere?“. L’episodio ha comprensibilmente irritato il mondo dei social: un utente asserisce: “Katia sei vergognosa, e così ora ridiamo anche dei problemi delle famiglie altrui? Ah giusto tu non hai una famiglia per questo …“.

Katia sei vergognosa, e così ora ridiamo anche dei problemi delle famiglie altrui? Ah giusto tu nn hai una famiglia per questo … #gfvip https://t.co/lqvxznbPyv — Angel.B (@CampariSpritz_) February 8, 2022

Un altro aggiunge ancora: “Katia, Delia, Alessandro e la carissima Sophie ridono perché Lulù vuole vincere per aiutare la famiglia. Mi fanno schifo questi atteggiamenti e vorrei tanto che Sophie venisse smascherata…“.

Katia, Delia, Alessandro e la carissima Sophie ridono perché Lulù vuole vincere per aiutare la famiglia. Mi fanno schifo questi atteggiamenti e vorrei tanto che sophie venisse smascherata #GFvip pic.twitter.com/Dhp52XEKjJ — 💐letteralmente alla frutta 💐 (@maryyii__) February 8, 2022

L’episodio rischia di macchiare indelebilmente la reputazione e i consensi nei confronti della soprano, già invisa al pubblico per i suoi atteggiamenti giudicanti. Si allontana sempre di più la finale per Katia?

