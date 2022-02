“ruba-il-cibo”:-scoppia-un-caso-clamoroso-al-gf-vip,-scatta-l’indagine-interna-[video]

I sospetti in casa del GF VIP corrono veloci: qualcuno sottrae di soppiatto il cibo di Soleil, l’indagato numero 1 è un vippone insospettabile.

Nonostante i concorrenti del reality GF VIP siano costantemente monitorati dalle telecamere, e coccolati da autori e psicologhi, perennemente a loro disposizione, spesso incorrono in problemi di natura pratica. La routine alimentare rappresenta spesso un problema per i vipponi in gara: tra intolleranze, diete calibrate e riduzione del budget settimanale, i VIP si ritrovano spesso a patire i morsi della fame.

La questione del cibo diviene, in tal senso, predominante, e crea non pochi tafferugli nel cast del programma. Lulù e Jessica Selassiè hanno scoperto un nuovo, piccolo, scandalo al riguardo: sembra che un “ladro”, tra i compagni, si diletti a derubare le scorte alimentari di Soleil Sorge.

GF VIP, la refurtiva è sparita: chi ha rubato a Soleil il riso?

Nelle ultime ore Lulù e Jessica si sono accorte di un particolare anomalo: il riso appartenente a Soleil sembra essersi volatizzato. Jessica, solitamente addetta alla spesa dall’inizio del reality, fa ricadere i suoi sospetti su un preciso concorrente. Si tratta dell’insospettabile Nathaly Caldonazzo, secondo la Princess. Le due sorelle si scambiano le loro opinioni in merito attorno all’isola della cucina del GF VIP.

“Mi sa che Nathaly ha rubato il riso a Sole, e lei mangia solo quello.“, ha asserito Jessica. “Anche perché tutti mi hanno dato i loro fogli della spesa per segnare le loro cose mancanti, lei è l’unica che non me l’ha dato… Ha detto che a lei è arrivato tutto. Però, a Sole manca sto riso, è la seconda settimana… Domani indaghiamo!“, ha concluso. La Princess sembra perciò avere un’idea ben precisa del colpevole: Nathaly Caldonazzo è il sospetto per eccellenza. Ecco il video del confronto tra le due sorelle:

Jes:“Mi sa che natali ha rubato il riso a Sole e lei mangia solo quello,non mi ha neanche voluto dare il foglio delle richieste e me lo hanno dato tutti. Domani indago perché non è così che si fa” E NON È LA PRIMA VOLTA CHE NATALIA RUBA IL CIBO A SOLEIL#gfvip #solearmy pic.twitter.com/2TVidpoWiK — CIAUUU (@Soleilcentrica) February 9, 2022

L’accurata indagine rivelerà il volto del vero responsabile? Si profilano nuovi dissapori per i VIP in gara nel reality. Certamente la gestione del cibo è un tema prioritario per loro, ed eventuali disonestà verranno ripagate in sede di televoto.

The post “Ruba il cibo”: scoppia un caso clamoroso al GF VIP, scatta l’indagine interna [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.