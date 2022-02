oroscopo-di-san-valentino:-scopri-cosa-riserva-per-te-il-14-febbraio-e-come-lo-puoi-vivere-al-meglio!

Oroscopo di mercoledì 9 febbraio: lavoro, amore e salute di domani

Ariete – Un San Valentino molto molto hot è quello che ti attende cara amica dell’Ariete. La Luna in un segno di fuoco come il tuo ti sorride incoraggiandoti. Ti sentirai alleggerita nello spirito e potrai manifestare i tuoi slanci e i tuoi desideri con maggiore sicurezza, calda carica vitale e con l’ammirazione di un partner più dolce e presente. Single? Venere e Marte in quadratura ti chiedono di stare alla larga da sbandate pericolose, tenere la testa ben piantata sul collo e mantenerti a distanza di sicurezza da chi ha il cuore impegnato. Con Mercurio di nuovo al tuo fianco, dal segno amico dell’Acquario, potrai allargare il tuo giro di amicizie, se lo vorrai, e riscoprire un insolito interesse per un amico che a sorpresa ti guarderà con occhi diversi.

Toro – Quante emozioni che ti attendono in questa giornata dedicata all’amore! Le saprai gestire? A causa della Luna in Leone le tue emozioni si faranno più forti, intense e in alcuni casi un po’ estreme. Tenderai a vedere tutto in bianco o nero, senza possibilità di sfumature. E invece sono proprio le sfumature a colorare l’esistenza e a farla più interessante, ma soprattutto ad allargare la nostra percezione e visione delle cose. Canalizza le tue emozioni in camera da letto: i giochi di potere saranno molto più interessanti nella tua alcova d’amore, e il tuo lui ne sarà più che contento. Di fronte alle piccole inevitabili contraddizioni che dovrai affrontare dentro di te, ricorda che un fatto è sempre interpretato dal punto di vista dell’osservatore, mettersi nei panni degli altri ti aiuterà a non prendere tutto sul personale.

Gemelli – Con il sostegno di una calda ed esuberante Luna in Leone se stasera hai in programma di passare la serata con il tuo lui, non avrai problemi a lasciarti andare a ciò che provi. Il cervello non va in vacanza, ma sarà un po’ meno esigente. Sarai insomma meno cerebrale e più naturale, spontanea, immediata. E l’eros ne guadagnerà. Mercurio inoltre, da oggi di nuovo amico, faciliterà ogni genere di comunicazione: potrai rafforzare le complicità con il partner, oppure se sei single conoscere persone nuove e davvero interessanti. Di fronte a una nuova conoscenza, però, non ti farai incantare con facilità. Venere e Marte in Capricorno, ti stanno spingendo a rivedere il tuo concetto di intimità e ricercare connessioni emotive più profonde e anche più viscerali. Quelle che fanno battere il cuore e perdere la testa.

Cancro – Con Giove in trigono hai tanta voglia di innamorarti e provare emozioni speciali, con un nuovo partner o quello di sempre. Ma con Venere e Marte che ti guardano di traverso ti scontri con un partner rigoroso, assente, poco affettuoso. Oppure potresti essere tu e dimostrarti un po’ più freddina e insofferente. Magari la sessualità funziona, vi desiderate sempre con passione, ma senti che manca il cuore. Complice la Luna in Leone, oggi prova a spezzare la routine e proponigli di fare qualcosa di diverso: una cena fuori, una giornata in una spa, con annesso massaggio di coppia, una partenza last minute. Ma soprattutto fatti bella per lui, lo apprezzerà!

Leone – Con Saturno che ti invita a fare pulizia di ciò che non funziona e a tagliare i rami secchi, la protagonista di questo San Valentino non puoi che essere tu. La Luna nel segno ti porta a concentrare l’attenzione sui tuoi bisogni, suoi tuoi desideri più profondi e per farlo potresti aver bisogno di passare un po’ di tempo in compagnia di te stessa. E quale migliore occasione per celebrare la festa degli innamorati? A volte ci si dimentica che l’amore per l’altro deve passare prima attraverso l’amore per se stessi, solo così si possono creare relazioni appaganti. Ma questo forse tu già lo sai. Il privilegiato che stasera avrà l’onore di passare la serata con te, dovrà essere colui che è in contatto con il suo cuore, e che non ha paura di condividerlo con te. Felicemente in coppia? Approfitta di questa giornata speciale per ricordargli quanto lo ami e quanto è importante per te.

Vergine – San Valentino d’amore. L’abbraccio di Venere e Marte nel segno del Capricorno ti dà la possibilità di sfruttare e assaporare i vantaggi che derivano dal tuo magnetismo. Grandissima spinta degli astri per far nascere bellissime storie, per creare situazioni intriganti, per lasciarti alle spalle i timori o l’eccessiva riservatezza. Single e in cerca di emozioni? Esci, lasciati andare all’istinto e all’intuito senza frenare troppo con la ragione. Se non sarai in vena di impegnarti, avrai comunque modo di sperimentare un corteggiamento simpatico e delicato, che farà bene alla tua autostima. In coppia sarai passionale e fascinosa, vivace ma anche premurosa e attenta all’altro. Situazioni stagnanti? Nettuno in Pesci ti impone di starne debitamente alla larga, anche se lo status quo può sembrare rassicurante, in realtà è come una palude melmosa. Che piano piano ti fa affondare.

Bilancia – Con Venere e Marte che ti guardano di traverso è difficile credere che in questo periodo le tue relazioni più intime scorrano lisce come l’olio. Per tutto il mese di febbraio, le tue emozioni potrebbero essere un po’ contraddittorie, e sulla scia di un certo pessimismo di fondo potresti davvero provare un sentimento e il suo contrario. Tutto potrebbe starti stretto, la famiglia tua, di lui, i pranzi domenicali, i figli e persino un gesto affettuoso! Fortuna che stasera la Luna in Leone ti aiuterà ad addolcirti un po’, e a vedere il bicchiere mezzo pieno. Complice anche il ritorno di Mercurio in Acquario ti ritroverai più allegra, più leggera, quindi più abile in ogni genere di comunicazione. Single? Se stai morendo dietro il classico tipo irraggiungibile, fra oggi e domani potresti ricevere un suo cenno. Ma sei sicura che valga davvero la pena?

Scorpione – Con Venere e Marte in perfetta sintonia con il tuo segno, questo potrebbe essere il momento migliore per mettere in pratica l’affondo decisivo con la persona che ti piace. La Luna in Leone, oggi, però, impone un po’ di cautela perché potresti farlo nel modo sbagliato, oppure fissarti troppo su una frase o una parola che feriscono il tuo orgoglio. Opta per una serata all’insegna della leggerezza, oppure punta tutto sull’eros, il tuo grande cavallo di battaglia. Single? Il tuo fascino e carisma attireranno uno stuolo di ammiratori che trasformerai con facilità in amici o amanti o entrambe le cose. Dipende da cosa cerchi, del resto chi può mai scoprire cosa si cela realmente dietro quell’alone di mistero che ti circonda? Non sei una sostenitrice indefessa della verità a tutti i costi, e stasera forse qualche piccola omissione sarà doverosa ed opportuna.

Sagittario – Splendida la Luna in Leone, alta nel cielo, quasi piena, che ti aiuterà a uscire fuori dal circolo di pensieri cupi che hanno colorato di scuro le giornate precedenti. La Bianca Signora non solo movimenterà la tua vita sociale, ma ti renderà più disponibile e aperta agli altri, cosa che verrà notata e che farà bene soprattutto al tuo umore! L’altra bella novità è che anche Mercurio torna ad esserti amico dal segno dell’Acquario. Ergo: rispolvera le agende, riaccendi il vecchio cellulare e accetta l’invito di quel tipo a cui hai sempre detto no, giusto per il gusto di farti corteggiare! Se invece sei in coppia, approfitta di questa giornata speciale per dare libero sfogo alla tua natura avventurosa, con seduzioni trionfali e travolgenti. E mentre parli di sentimenti, non dimenticarti di parlare di progetti, soprattutto se senti che è arrivato il momento di mettere radici.

Capricorno – Forte dell’appoggio di Venere e Marte nel segno, stai vivendo un momento molto fortunato nel campo dei sentimenti. I due pianeti stanno mettendo in primo piano la tua vita affettiva, e potrebbero farti planare su una storia molto hot. Single o in coppia avrai bisogno di intimità, profondità, sensazioni piccanti, soprattutto nell’eros. Per colpire il bersaglio la persona che ti ha preso di mira dovrà farti capire che fa sul serio, perché non avrai voglia di giocare. Più sarai vicina alle persone che ami, più ti sentirai bene con te stessa e di riflesso con gli altri. Vuoi sapere cosa hanno in serbo oggi gli astri per te? Piccole e grandi sorprese. Il caldo trigono della Luna in Leone, ti renderà più plateale nell’espressione dei tuoi sentimenti, oppure potrebbe essere il partner a compiere un passo importante o fare un gesto eclatante che richiederà una riposta pronta e sincera.

Acquario – Con Venere e Marte nel settore dell’oroscopo deputato all’inconscio, il periodo sembra più adatto a guardarsi dentro e a sistemare vecchie questioni di cuore piuttosto che aprirne di nuove. Del resto Saturno nel segno impone maggiore rigore e serietà nel modo di vivere l’amore. Se vivi una relazione affettiva poco appagante potresti decidere di chiuderla, se invece sei la fortunata protagonista di una relazione in cui i sentimenti sono sinceri e profondi sentirai il desiderio di impegnarti seriamente. L’ingresso della Luna in Leone e di Mercurio nel segno, segna la fine di questa fase riflessiva. Forte delle tue nuove consapevolezze ti sentirai di nuovo pronta a rimetterti in gioco, magari con un viaggio che potrebbe regalarti belle sorprese. Tra oggi e domani dovrai affrontare un chiarimento, trovare risposata a una situazione affettiva importante, ricevere quel messaggio che aspettavi da tempo.

Pesci – L’appoggio di Venere e Marte in Capricorno è un vero toccasana per la tua vita affettiva, che ultimamente ti sta offrendo grandi soddisfazioni. Anche la tua vita sociale si è fatta più movimentata, interessante, vivace. Ti stai chiedendo cosa fare stasera? Poiché non sei attaccata alle convenzioni potresti passarlo con il partner come no. Dipende un po’ dal tuo umore, da quello che ti senti di fare sul momento. Se la scelta ricadrà sul partner, sappi che non rimarrai delusa! La serata sarà super incandescente, preparati quindi a vivere una nottata di fuoco. Affermi che sei ancora single e non c’è nulla all’orizzonte? Difficile pensare che con Giove sul Sole, lo sarai ancora per molto. Occhio ai segnali, dunque. Un flirt che non sai se accettare o meno potrebbe diventare una storia seria nel corso del tempo. Non scartarlo a priori.

