Oroscopo di Paolo Fox 10 febbraio: amore e lavoro saranno protagonisti questo giovedì

Ariete – In amore oggi e domani la Luna è favorevole, belle emozioni in arrivo! Sul lavoro invece attenzione alle spese eccessive.

Toro – In amore oggi sarà possibile fare delle belle conoscenze, guardati intorno! Sul lavoro invece Mercurio in transito dal 14, consiglia di prestare maggiore attenzione alle spese.

Gemelli – In amore se c’è qualcosa che non va cerca di non alimentare inutili polemiche. Sul lavoro invece in questi giorni è necessaria maggiore cautela.

Cancro – In amore se c’è qualcosa che non va prendi tempo e non creare inutili polemiche. Sul lavoro invece non tutti sono dalla tua parte, serve cautela.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Leone – In amore queste stelle invitano alla prudenza, a volte le tue parole possono essere molto taglienti. Sul lavoro invece presto arriveranno le risposte che stai aspettando.

Vergine – La Luna favorevole oggi e domani, dona ai cuori solitari delle carte in più da giocare. Sul lavoro invece detesti annoiarti e ultimamente hai avuto qualcosa da ridere a capi e referenti.

Bilancia – In amore mantieni la calma e cerco un dialogo con il partner. Sul lavoro invece soddisfazioni in arrivo, il tuo impegno e i tuoi sforzi verranno premiati.

Scorpione – Se hai una persona nel cuore questa è la giornata migliore per progettare qualcosa di bello assieme. Sul lavoro invece questa parte del mese è interessate, favoriti i nuovi progetti.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Sagittario – In amore la giornata promette bene, sfruttala! Sul lavoro invece sono in arrivo preziose novità per il futuro.

Capricorno – Giornata utile per i sentimenti, non rimandare nulla al weekend! Sul lavoro invece se hai un’attività in proprio sarà possibile ottenere maggiori soddisfazioni.

Acquario – In amore c’è un bell’ottimismo aumenta, oggi la Luna non è più contraria. Sul lavoro invece presto arriveranno delle chiamate importanti.

Pesci – Oggi in amore sei un pò agitato, attenzione a non rivangare problemi passati. Sul lavoro invece è un periodo frenetico, sono molte le cose da organizzare in vista della primavera.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 10 febbraio: amore e lavoro saranno protagonisti questo giovedì proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.