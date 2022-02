notarify,-da-dubai-parte-l’espansione-in-medio-oriente-con-un-nuovo-accordo-di-distribuzione

Notarify, la società italiana leader nella notarizzazione in Blockchain, già da ottobre 2021 è presente a Dubai con una propria società all’interno del Dubai International Financial Centre. L’obiettivo della società è quello di sviluppare il mercato mediorientale grazie a partnership con leader di mercato locale. Il primo accordo è stato con NX Digital Technology, provider di soluzioni di intelligenza artificiale con sede ad Abu Dhabi. Il contratto di collaborazione tra le due società, firmato formalmente a Dubai di fronte alla stampa locale durante l’ultima giornata di Intersec, fiera internazionale di cybersecurity, prevede lo sviluppo congiunto di una strategia di Go To Market specifica per le esigenze del mercato del Middle East.

Nx Digital Technology sarà rivenditore e system integrator

Il focus sarà su aziende ed entità governative impegnate nella continua diminuzione della burocrazia e nel miglioramento dei livelli di sicurezza nella gestione di documenti, dati e processi di certificazione. Federico Monti, founder e ceo di Notarify, racconta: “NX Digital Technology agirà sia come rivenditore della piattaforma Notarify.io, sia come system integrator per garantire la migliore integrazione e interoperabilità delle funzioni fornite da Notarify all’interno delle infrastrutture IT in uso ai clienti locali”.

Le aspettative dell’imprenditore non sono solo economiche ma anche tecnologiche, infatti spiega: “Grazie all’unione delle competenze di entrambe le società nel supporto a grandi realtà nei settori della finanza, costruzioni, trasporti, energia e pubblica amministrazione, sono sicuro che la nostra presenza, non solo negli Emirati ma in tutta l’area Gcc (i Paesi arabi del Golfo Persico, a eccezione dello Yemen) ci permetterà di essere un riferimento fondamentale per il corretto diffondersi dei benefici della tecnologia Blockchain”.

Un sodalizio per l’espansione a livello globale

Attraverso questo sodalizio, Notarify continua la fase di forte espansione a livello globale dopo l’apertura di uffici a Parigi e Lussemburgo. Il ceo dice: “Accanto al nostro portafoglio clienti prevalentemente europeo, potremo estendere i nostri servizi anche al mercato medio-orientale, che per molti versi è molto più recettivo e rapido nel cogliere l’enorme opportunità di mercato che la nostra tecnologia apre”.

Per NX Digital Technology, l’accordo è stato firmato da Abdulla Al Nuaimi, founder e ceo di Securtech, holding che controlla NX Digital Technology, che ha commentato: “Credo che la cooperazione strategica tra le due società, che condividono la stessa cultura e gli stessi valori imprenditoriali, si potrà tradurre in una solida base che ci consentirà di sviluppare con successo le prossime opportunità di business”.

