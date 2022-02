milano:-rapinatore-accoltella-agente-di-polizia,-arrestato

Milano, 9 feb. (Adnkronos) – La polizia ha arrestato a Milano un uomo di 26 anni, cittadino italiano, ritenuto responsabile del tentato omicidio di un agente di polizia e di un altro uomo, intervenuti per bloccarlo dopo una rapina. Lo scorso 25 settembre in via Massimo D’Azeglio, in zona Garibaldi, due rapinatori, di cui uno armato di coltello, avevano rubato la borsa e due collanine a una turista statunitense di 29 anni e a un uomo di 28 anni. Un agente di 29 anni, fuori servizio, aveva visti i due rapinati inseguire i rapinatori ed era riuscito a bloccarne uno.

L’uomo però era riuscito a liberarsi e aveva accoltellato l’agente e il 28enne. L’agente, ricoverato all’ospedale Niguarda, era stato dimesso con sette giorni di prognosi e il 28enne con 30 giorni.

Attraverso l’incrocio dei tabulati telefonici, l’analisi delle videocamere di sorveglianza e l’utilizzo del software di riconoscimento facciale, la polizia ha identificato il rapinatore, un 26enne residente a Quarto Oggiaro, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Dopo l’arresto, proseguono le indagini per individuare il complice nella rapina.