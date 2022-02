“mi-vengono-i-brividi!”:-ginevra-pisani-ha-perso-la-testa,-dedica-bollente-su-sui-social-[foto]

Ginevra Pisani ufficializza il suo amore sui social con una storia inequivocabile: baci appassionati per la coppia del momento.

Solo pochi giorni fa Ginevra Pisani ha motivato le ragioni che la spingono ad abbandonare il quiz RAI “L’Eredità”, condotto da Flavio Insinna. Alla soubrette era affidato il ruolo di Professoressa, con grande riscontro da parte del pubblico appassionato al programma. Dopo la parentesi di “L’Eredità”, Ginevra ha scelto di proseguire la sua carriera dedicandosi al teatro, ma non è l’unica svolta nella sua vita.

Ginevra Pisani nasce come corteggiatrice nel dating-game di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”. La bella Pisani è stata scelta dal tronista Claudio D’Angelo, con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore, durata 3 anni. In questo periodo Ginevra ha maturato la convinzione di volersi costruire una carriera come attrice, e ha calcato i primi passi nel quiz di Flavio Insinna, continuando nel frattempo a frequentare corsi di recitazione. Ultimamente, però, a porla sotto i riflettori è la sua nuova liaison: Ginevra ha infatti pubblicato una storia ad alto tasso romantico, accompagnandola con una hit di successo.

Ginevra Pisani grida al mondo il suo amore per l’attore Alessio Vassallo

Ginevra Pisani l’ha ormai ufficializzato: è sentimentalmente legata all’attore Alessio Vassallo, comparso recentemente nella fiction “Lolita Lobosco”. La relazione tra i due sembra ormai consolidata: sembra infatti che la bella Pisani si sia recata in Sicilia appositamente per conoscere la famiglia del compagno. La coppia ha ricevuto tramite i social persino la benedizione dell’ex fidanzata dell’attore, Lorena Cacciatore. L’attrice, che ha militato anche in “Il Paradiso delle Signore”, ha commentato una loro foto su Instagram con l’eloquente inciso: “Bellissimi! Finalmente!“.

La relazione sembra proseguire a gonfie vele, e lo dimostra anche una storia pubblicata da Ginevra nelle ultime ore. Il video ritrae la coppia, più innamorata che mai, scambiarsi effusioni nel letto, e condividere momenti di spassosa quotidianità assieme. Ginevra ha scelto di inserire in sottofondo una hit che al momento sta spopolando in radio. Si tratta del brano “Brividi“, che ha portato gli artisti Blanco e Mahmood al trionfo sul palco dell’Ariston. La canzone, vincitrice della rassegna di Sanremo, parla appunto della profondità dell’amore, e dell’importanza di un sentimento così puro e totalizzante. Attendiamo nuovi sviluppi per la coppia del momento: i due potrebbero persino decidere di scommettere su un nuovo progetto in comune. Li vedremo assieme in qualche fiction o palco di teatro?

