“Puoi dirlo forte”: annuncio clamoroso di Samira Lui, rivoluzione in arrivo a L’Eredità

Succose novità in arrivo al quiz RAI L’Eredità: Samira Lui sgancia la strabiliante notizia tramite il suo profilo Instagram.

L’Eredità è il fortunato quiz di RAI 1 che ogni sera tiene incollati agli schermi milioni di italiani ansiosi di mettere alla prova le proprie capacità deduttive e intellettive. Il programma in onda in fascia pre-serale è condotto da Flavio Insinna, chiacchierata e carismatica punta di diamante dell’emittente.

Gli spettatori più attenti hanno però notato un’anomalia nel corso delle ultime puntate: nel parterre de L’Eredità si notava infatti l’assenza di due volti celebri: si tratta di Samira Lui e Andrea Cerelli. Entrambi compaiono nel ruolo dei Professori all’interno del quiz, e sono personaggi assai amati dal pubblico. Il motivo del loro eclissarsi dal programma a è stato diramato tramite un comunicato ufficiale, che rivelava l’alterazione del loro stato di salute. Come infatti dichiarato, entrambi hanno contratto l’infezione da Covid-19. Di seguito la conferma da parte di Samira.

Samira Lui, l’assenza da L’Eredità è in procinto di finire?

Samira ha dichiarato: “Non vi preoccupate che torneremo. Siamo in isolamento, abbiamo avuto il Covid e quindi non siamo presenti al programma. Però torneremo prestissimo perché stiamo bene e quello è l’importante…“. Una volta tranquillizzati i fan, i due Professori si sono concentrati a raggiungere un veloce recupero fisico. La loro assenza nel quiz è stata sopperita dalla presenza di due volti dello spettacolo, Eleonora Arosio e Roberta Morise, ma il passaggio di testimone si preannuncia provvisorio.

Samira Lui, infatti, nonostante sia notoriamente schiva e riservata, ha deciso di condividere coi fan una succosa news che la riguarda: sul suo profilo Instagram è comparsa una storia dal sapore inequivocabile. Il contenuto, condiviso dal profilo del collega Andrea Cerelli, mostra la foto di una tavola imbandita con vino, patate e tagliata, e il clamoroso annuncio: “Stiamo tornando!“. Samira replica entusiasta all’uscita del Professore: “Puoi dirlo forte!“.

Si presuppone che i due, durante una cena assieme, abbiano deciso di mettere a parte i fan del loro ritorno in pompa magna negli studi RAI. Il loro caldeggiato rientro al quiz non mancherà di essere accolto con calore dal pubblico in studio. Non resta che avere conferma ufficiale sulla data del loro insediamento come Professori a L’Eredità.

The post “Puoi dirlo forte”: annuncio clamoroso di Samira Lui, rivoluzione in arrivo a L’Eredità appeared first on Ck12 Giornale.