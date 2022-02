Oroscopo di Paolo Fox 9 febbraio: mercoledì per amore e relax sarà speciale

Ariete – In amore se una storia non funziona non forzare le cose. Sul lavoro invece è importante valutare i progetti in vista del futuro.

Toro – In amore con Scorpione e Acquario evita complicazioni. Sul lavoro non strafare e cerca di comprendere quali sono le tue reali esigenze.

Gemelli – In amore emozioni in arrivo a partire dal prossimo fine settimana. Sul lavoro invece stai lontano delle polemiche anche se devi accettare cose che non ti piacciono.

Cancro – In amore il prossimo fine settimana ti vede protagonista. Sul lavoro invece sei piuttosto risentito, forse hai dovuto accettare qualche compromesso di troppo.

Leone – In amore oggi sei un pò nervoso, cerca di non alimentare sterili discussioni. Sul lavoro invece se stai aspettando delle risposte non tarderanno ad arrivare.

Vergine – Se sei single in amore sarà possibile fare dei nuovi, piacevoli incontri! Sul lavoro anche se ci sono degli scontri con i colleghi punta su una maggiore organizzazione.

Bilancia – Oggi sei distratto con il partner, probabilmente hai altre priorità. Sul lavoro invece novità in arrivo ma attenzione ad alcuni piccolo disagi.

Scorpione – In amore se sei ben disposto le emozioni non mancheranno. Sul lavoro invece il buon aspetto di Saturno aiuta i nuovi progetti.

Sagittario – In amore è arrivato il momento di fare delle scelte importanti. Sul lavoro invece presto arriveranno delle opportunità preziose per il futuro.

Capricorno – In amore se devi dire qualcosa al partner fallo entro il giorno 11. Sul lavoro invece non sottovalutare le novità anche se ti porteranno a rivedere qualche piano.

Acquario – In amore Venere nel segno dal 6 marzo regala emozioni. Sul lavoro invece arriveranno novità ma non mostrarti intollerante.

Pesci – In amore sono giorni un pò polemici, non agitare le acque inutilmente. Sul lavoro invece se sei giovane non perdee tempo potresti avere delle buone carte da giocare!

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 9 febbraio: mercoledì per amore e relax sarà speciale proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.