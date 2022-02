Oroscopo di Branko 9 febbraio: mercoledì di alti e bassi in amore e lavoro

Ariete – E’ necessario lasciar andare le fissazioni se volete ritrovare lo slancio e rinfrescarvi le idee. Ricevete chiamate di continuo e i contatti procedono bene. Avete bisogno di aria fresca.

Toro – Calma e sangue freddo, In arrivo grande gioia. Le vostre parole sono molto pungenti, anche se non lo credete.Avete modo di trovare facilmente equilibrio tra attività e rilassamento. Percepite la diffidenza.

Gemelli – Vi è perfettamente chiara la mancanza di sensibilità e le manipolazioni di certi individui. C’è un transito di energia, approfittatene. Il vostro obiettivo resta sempre migliorarvi interiormente.

Cancro – Attenzione, ritorna a galla un vecchio dibattito. Chiarite precisamente i vostri termini a chi avete intorno. Avete bisogno di una pausa, i nervi potrebbero risentirne: dedicatevi ai vostri hobby e levatevi degli sfizi!

Leone – Attenzione, oggi è una giornata importantissima per le scelte. Dovete pensare a costruire il vostro futuro. Se svilupperete la vostra resistenza ne guadagnerete. Buono il morale che compensa le debolezze.

Vergine – Siete grintosi e determinati, bene! Occhi aperti, avete degli alleati intorno a voi oggi. Sapete come affrontare gli obblighi in modo sano ed equilibrato.

Bilancia – L’obiettivo da ottenere è la pace, in modo da poter recuperare. Dovete pensare a voi stessi. Vi ritroverete oberati di lavoro, ma la vita è più tranquilla di quanto immaginiate. La serenità arriva quando si risolve un problema.

Scorpione – Oggi non è un buon giorno per la socialità. Non sforzatevi, pensate bene prima di agire. Le stelle sono con voi e vi daranno l’energia di cui avete bisogno per superare la stanchezza.

Sagittario – Oggi avete una forte intuizione! L’istinto, poi, vi guida nella direzione giusta. E’ il momento ideale per disfarsi di qualche brutta mania, soprattutto nell’ambito alimentare.

Capricorno – Oggi siete sfuggenti a causa dell’altalena tra sogni a occhi aperti e necessità di agire. Potreste avere qualche dolore per il troppo allenamento o esercizi non adatti al vostro fisico, ma non rinunciate!

Acquario – Il vostro fascino è molto forte e vi apre tutte le porte, ottenete facilmente la simpatia della gente. Dovete lavorare sul contenimento della vostra impazienza, non potrete che trarne beneficio. L’ottimismo di porta ad accrescere la vostra energia.

Pesci – Attirate buoni rapporti, questo grazie alla vostra preferenza per il gioco di squadra. Non apprezzate le lotte di potere. Il vostro fisico è poco adatto alle attività che fate, ma gli alti e bassi che sentite sono un segno della stanchezza mentale.

