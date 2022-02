“mi-hai-rotto-il-ca**o!”:-gesto-inaccettabile-ad-amici-21,-in-arrivo-la-punizione-di-rudy-zerbi

All’interno di Amici21 una lite tra due concorrenti sta letteralmente rovinando i piani di un cantante. Si tratta di Alex e Calma, bufera

Manca sempre meno all’inizio del serale di Amici21. Per questo motivo, gli insegnanti stanno cercando di capire se i concorrenti che hanno in squadra siano pronti per affrontare tutte le sfide che propone il serale. Fino all’ultimo, infatti, qualsiasi coach può chiedere una sfida immediata per sostituire un cantante o un ballerino già nella scuola con uno nuovo proveniente da fuori.

Non solo: i cantanti e i ballerini possono conquistarsi un banco all’interno della scuola anche solo per meriti, senza dover far uscire nessuno. Nel caso di Calma, uno degli ultimi arrivati, è stata Rea a dover uscire per lasciare il posto al cantante di Rudy. E’ proprio con Calma che Alex ha avuto una grossa lite, durante il daytime di martedì.

Alex contro Calma: in arrivo dure conseguenze

Durante la puntata di domenica, la regia ha trasmesso due classifiche dei cantanti. L’ultimo classificato della prima era Albe, cantante della squadra di Anna Pettinelli. Nella seconda, invece, a posizionarsi all’ultimo posto è stato proprio Calma, di Rudy Zerbi. Per il cantante della Pettinelli, Rudy Zerbi ha chiesto l’eliminazione: secondo lui le classifiche vanno onorate e rispettate. Per quanto riguarda il suo cantante, invece, ha giustificato la posizione con il fatto che sia nella scuola da poco tempo.

Nei giorni successivi, Alex ha commentato questa presa di posizione di Rudy Zerbi. Secondo il cantante, infatti, non è del tutto corretto ciò che ha detto. “Se due settimane fa fosse entrato Bruno Mars, non sarebbe arrivato ultimo” ha detto, facendo intendere che se lui fosse bravo e talentuoso avrebbe un posto migliore. Calma ha letteralmente perso il controllo e si è verbalmente scagliato contro il compagno, dicendogli: “Mi hai rotto il ca**o!”

Alex non è la prima volta che si trova a dover discutere e litigare con Calma. Quando il cantante è entrato nella scuola, infatti, Alex aveva ammesso ai suoi compagni che secondo lui il nuovo arrivato non avrebbe mai battuto nessuno di loro. Rudy Zerbi l’aveva presa molto male e aveva messo i due cantanti in sfida. Non è difficile supporre, quindi, che anche questa volta Zerbi proponga a Alex una sfida o una punizione, in seguito alle gravi affermazioni dette.

