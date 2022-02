“mi-ha-colpito-in-pieno”:-attimi-di-terrore-per-federica-panicucci,-denuncia-tutto-via-social

Momenti di vero panico quelli vissuti da Federica Panicucci. Per una fatalità sarebbe stata a rischio la sua vita. Ecco cos’è successo

La conduttrice di Mattino Cinque News ha vissuto vere e proprie ore di panico. Dopo la puntata in diretta di questa mattina, presso gli studi di Mediaset, è successo un vero e proprio dramma sfiorato proprio appena fuori dal luogo di lavoro. Momenti di paura per Federica Panicucci che, fortunatamente, si sono risolti in un grande spavento. Sicuramente ora saranno da indagare le cause di questo grave evento, che poteva rivelarsi fatale per la conduttrice.

Federica Panicucci lo ammette: “Viva per miracolo”

La puntata di Mattino Cinque News di lunedì 7 febbraio è stata trasmessa in diretta dagli studi di Mediaset di Cologno Monzese. Federica Panicucci, come ogni giornata, si è recata sul posto con la propria auto, probabilmente lasciata nei pressi del luogo di lavoro. Il meteo di lunedì a Milano era soleggiato e caldo ma il vento regnava sovrano, al punto che la Protezione Civile aveva avvisato di possibili disagi.

Ciò che è successo a Federica Panicucci, infatti, è stato causato proprio da questo vento inaspettato e fortissimo. Mentre era in macchina dopo la puntata, infatti, una tegola è caduta sul suo abitacolo e ha frantumato il parabrezza esterno. Fortunatamente questo non è andato a pezzi, ma è rimasto in qualche modo intero. Se fosse esploso, infatti, Federica Panicucci avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per la sua salute.

Pur ritenendosi molto fortunata per il modo in cui è andato l’incidente, in realtà le fotografie da lei postate su Instagram fanno ragionare sulla sicurezza. Com’è possibile che una tegola cada, in mezzo alla strada di Milano, poiché alzata dal vento? Se per lei è andato tutto bene, per qualcun altro il colpo avrebbe potuto essere fatale. Fortunatamente per la conduttrice di Mattino Cinque News si risolve tutto con un giro dal carrozziere e un grande spavento.

Sicuramente, nella giornata di lunedì, quello di Federica Panicucci non sarà stato l’unico incidente causato dal fenomeno atmosferico. Per la conduttrice non è successo niente di grave, ma per altri conducenti d’auto potrebbero esserci stati problemi di salute e di sicurezza maggiori.

