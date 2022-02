“lasciatelo-in-pace”:-davide-silvestri-preoccupatissimo,-teme-possa-accadere-il-peggio-[video]

Davide Silvestri si lascia andare con Barù e gli confessa tutti i suoi timori. Ecco tutta la verità sulla storia più chiacchierata del GF VIP

All’interno della casa del GF VIP la tensione aumenta ogni giorno di più. La finale si sta avvicinando e per necessità o per sentimento alcune coppie si stringono ancora di più, per cercare di affrontare insieme questi ultimi giorni. Per altri, invece, si fa sempre più chiaro ciò che si desidera per sé stessi e per i propri amici, al fine di vivere il più serenamente possibile il tempo rimasto.

Uno di questi è Davide Silvestri. Il concorrente, in un momento di relax con Barù, gli ha confessato una delle sue più grandi paure per un’altra concorrente della casa del GF VIP. Parole chiare, che mettono bene in evidenza una delle situazioni meno definite del reality.

Davide Silvestri dice tutto a Barù

Una delle coppie meno definite del reality show di Canale 5 è quella formata da Jessica Selassié e Barù. I due, in realtà, non sono affatto una coppia. La principessa, però, ha espressamente dichiarato il suo interesse per il compagno di reality. Barù, invece, tentenna di più e alterna momenti di feeling e avvicinamento con periodi più distanti. Il tempo da trascorrere insieme all’interno del GF VIP, però, si sta per esaurire ed è necessario prendere una scelta.

Davide Silvestri, in un momento di relax con Barù, gli ha espressamente chiesto cosa lui provi per Jessica. Lui ha risposto in modo chiaro e definitivo: “Non provo nulla!“. Questo ha frantumato tutti i sogni dei fan della coppia formata da lui e Jessica, che da mesi speravano in un definitivo avvicinamento tra i due concorrenti. Le parole di Barù, invece, sottolineano ancora una volta ciò che lui ha spesso detto, cioè di non voler instaurare nessuna relazione amorosa all’interno della casa.

Davide Silvestri, dal canto suo, gli ha espresso i suoi timori nei confronti di Jessica. Lui teme che la ragazza si possa illudere dei piccoli gesti che Barù fa nei suoi confronti, soprattutto in relazione al fatto che lei gli ha espressamente detto di essere innamorata di lui.

Davide:Nn so cosa provi

Baru:Non provo nulla!

Poi dicono che Baru nn sia chiaro, ma in quale altra lingua ve lo deve dire?Lasciatelo in pace,da qnd è entrato volete dirgli cn chi deve stare con chi nndeve stare,ma se nn gli piace nessuna,ma scherza stica* ! #gfvip #baru #baruvip pic.twitter.com/AZzzjn4E0U — Coraline_77 (@TZSOFOAZ) February 7, 2022

Insomma, Davide desidera proteggere Jessica e, al tempo stesso, chiarirsi in modo definitivo con Barù. Il concorrente sembra aver compreso i timori di Davide. Chissà che questa discussione smuova qualcosa nei confronti della Selassiè.

