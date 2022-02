“Entrerà a San Valentino”: piano diabolico al GF Vip, ingresso bomba in arrivo

Ennesimo complotto in vista al GF Vip: mossa strategica in vista della Festa degli Innamorati?

La puntata di ieri sera del reality GF Vip è stata particolarmente amara per l’ex Miss Italia Manila Nazzaro. La reginetta di bellezza dell’anno 1999 è infatti uscita dalle ossa rotte nel confronto con la new entry Delia Duran, prima finalista ufficiale dell’edizione corrente del famoso format. Inoltre, al termine di una settimana non facile per lei, ha dovuto prendere le distanze dal mite Kabir Bedi, oltre che garantire il ripristino dello status quo con la soprano Katia Ricciarelli, e a qualcuno il suo atteggiamento poco reattivo non è certamente piaciuto: vediamo di chi si tratta.

Manila Nazzaro si è distinta in questa edizione del GF Vip per equilibrio e rigore: ha infatti rappresentato un punto di riferimento fondamentale per gli altri partecipanti al reality. Nell’ultima settimana ha però accusato un momento di stanchezza mentale, e si è concessa un breve ritiro dalle attività domestiche per assaporare qualche momento di relax. La sua vicinanza alla new entry Delia le ha fruttato aspre critiche da parte di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, con cui aveva stretto un granitico sodalizio dall’inizio del suo percorso.

La sua assenza dalla gestione delle attività domestiche ha portato ad insorgere anche l’attore Kabir Bedi che, probabilmente complice la limitata conoscenza della lingua italiana, ha male interpretato il suo allontanamento dai fornelli. Il volto reso celebre dalla fiction “Sandokan” ha infatti pensato che la Nazzaro lo stesse deliberatamente evitando dopo che lui aveva espresso la sua preferenza nella rosa dei finalisti per l’enologo Barù. In realtà, come spiegato da Manila, la concorrente aveva solo bisogno di recuperare energie. Anche con Katia Ricciarelli ha dimostrato in puntata un’identico atteggiamento remissivo e conciliante: la sua mancanza di grinta ha però urtato qualcuno molto vicino a lei.

Si tratta di Lorenzo Amoruso, ex giocatore di calcio ed allenatore sportivo, compagno dell’ex Miss da molti anni. I due hanno anche messo alla prova la loro relazione nel format “Temptation Island“, uscendone comunque rafforzati. Amoruso era anche intervenuto in un prime time del GF Vip, entrando in Casa e cercando di dare nuova linfa vitale alla compagna, raccomandandole di non mollare e di resistere alle pressioni interne al reality.

Il tweet della discordia: “Ormai è tutto un circo!”

Vedendo la fidanzata così sottotono, il dirigente sportivo ha pensato bene di esternare la sua disapprovazione con un controverso tweet: “Mi sono innamorato dì una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi … oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato … mi prendo il mio tempo per riflettere…“. I fan del programma, spesso smaliziati e lungimiranti, subodorano l’arrivo di una manovra strategica in vista di San Valentino, in cui Amoruso potrebbe rientrare nel programma, con in canna un clamoroso colpo di scena. “Ormai è tutto un circo!“, commenta un utente stizzito.

Si ipotizza infatti che l’uomo abbia intenzione di farle una proposta di matrimonio in diretta, data la frequenza con cui Manila esprime il desiderio di convolare a nozze. Certamente, la mossa sui social è vista come puro frutto di pianificazione mediatica, e già si scommette su un’esito che sembra del tutto prevedibile.

