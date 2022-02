energia:-malpezzi,-‘risorse-per-famiglie-e-imprese-ma-impostare-transizione-su-rinnovabili’

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Il governo ha stanziato finora 8,5 miliardi di euro per mitigare i rialzi dei rincari energetici attraverso sostegni immediati. Sappiamo che c’è l’urgenza di sostenere famiglie, imprese e settore pubblico. Stiamo affrontando un’emergenza ed è necessario continuare a calmierare gli aumenti, ma è chiaro che insieme a interventi indispensabili per tamponare la crisi è necessario promuovere misure strutturali a partite dall’aumento della produzione nazionale di gas e delle fonti energetiche rinnovabili. Anche questo è un tema che ci deve vedere in prima linea”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a Tg2 Post.

“Nel frattempo, abbiamo bisogno di semplificare tutte quelle norme che riguardano l’efficientamento energetico, anche rivedendo la norma sulla cessione del credito per il Superbonus. La transizione energetica è l’obiettivo ma è chiaro che ora il principale obiettivo è tamponare l’emergenza attraverso sostegni economici. Tutte le transizioni sono complesse e i cittadini e le imprese non devono essere lasciate sole in questi difficili passaggi: tamponiamo l’emergenza e programmiamo il futuro energetico del Paese”.