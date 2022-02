“È semplicemente horror”: gesto autolesionistico di Soleil Sorge, infieriscono su di lei senza pietà

L’influencer Soleil Sorge compie un clamoroso passo falso: pioggia di critiche sulla chiacchierata concorrente del GF Vip.

L’influencer Soleil Sorge divide da sempre il pubblico del GF Vip: la sua schiera di fan è in perfetto bilanciamento col numero di detrattori che in rete ne dicono peste e corna. La sua relazione con l’attore di “Centrovetrine” Alex Belli, sposato con una modella ora parte del cast, non ha certo giovato alla sua immagine.

Soleil è approdata alle soglie della finale del format Mediaset grazie soprattutto alle ripetute assegnazioni di immunità dalle nominations, prontamente fornite da Sonia Bruganelli, opinionista in studio. In effetti, a dispetto dei consensi ottenuti al principio del suo percorso, Soleil sembra essersi “bruciata“: nel web brulicano foto e contenuti riguardanti la sua presunta mancanza di igiene personale. Altro argomento ad infiammare gli haters, è il suo accanimento nei confronti di Delia Duran, vista dal pubblico come vittima di un triangolo amoroso decisamente controverso. E’ proprio l’ingresso di Delia nella rosa dei finalisti a riconfermare la perdita di popolarità dell’influencer, che nelle ultime ore è messa alla pubblica berlina sui social: vediamo perché.

“E’ senza specchio!”: l’imbarazzante trucco da femme fatale frutta a Soleil Sorge la gogna mediatica

Nell’ultima puntata del prime time del GF Vip, Soleil ha sfoderato un outfit alquanto appariscente: è comparsa davanti alle telecamere fasciata da uno striminzito mini-abito a stampa optical rossa e nera, e calzata in stivali abbinati. A completare il look aggressivo, un make-up piuttosto opinabile: l’influencer ha infatti calcato la mano con l’ombretto nero. Il risultato è sembrato da subito agli spettatori una grottesca caricatura, e i commenti sono ovviamente dilagati, uno più feroce del precedente.

Eccone alcuni: “Soleil comunque bellissima ragazza ma questo trucco è assolutamente orrendo, il colore le sta male ed è anche male eseguito!“. “E’ senza specchio!“, infierisce un altro, oppure ancora: “Fossi in Soleil stasera parlerei molto poco anche solo per non essere inquadrata con quel trucco orrendo che c’hai in faccia!“.

fossi in Soleil stasera parlerei molto poco anche solo per non essere inquadrata con quel trucco orrendo che c’ha in faccia #gfvip — ma basta (@mariaisabella_p) February 7, 2022

Un altro esempio: “Gentilmente potete dire a Soleil di struccarsi? È semplicemente HORROR quel trucco li!“. Ecco un altro tweet di riferimento:

Gentilmente potete dire a Soleil di struccarsi?😰

È semplicemente HORROR quel trucco li.#GFvip — Miri 🙌🤍🖤 (@Juventina962) February 7, 2022

Lo scivolone stilistico potrebbe non significare molto, in vista della finale, eppure fornisce un’idea circa la considerazione di Soleil nel web. L’influencer è passata dalle stelle alle stalle, nel cuore del pubblico?

