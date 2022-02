“Che schifo è?”: Jessica Selassiè senza vergogna, da scandalo con un gesto scabroso [VIDEO]

La Princess Jessica Selassiè nuovamente nel mirino degli haters: pesantemente condannate le sue moine licenziose.

La Princess Jessica Selassiè è un personaggio piuttosto amato al GF Vip. La sua gentilezza ed empatia la rendono un concorrente che il pubblico appoggia senza riserve. Il suo recente coinvolgimento con il food-influencer Barù ha scatenato nel web le reazioni più disparate: c’è infatti chi si produce in un tifo sfegatato per la coppia, e chi invece bolla la ragazza come un’irrecuperabile elemento da tappezzeria. Nelle ultime ore, Jessica è stata vittima di un vero a proprio accanimento, sia da parte del conduttore Alfonso Signorini, che di alcuni detrattori convinti: facciamo una panoramica su quanto accaduto.

Jessica Selassiè a cavalcioni di Barù: il gesto non passa in sordina

Nessun mistero, ormai, sulle continue manovre seduttive perpetrate da Jessica nei confronti di Barù, verace enologo che da settimane scombussola gli ormoni della Princess. I due hanno un’enorme tifoseria, che sui social ha addirittura lanciato un’hashtag, connubio dei loro due nomi: #jerù. Parte del pubblico, tuttavia, non sembra apprezzare i modi espliciti di Jessica, che spesso bacia il compagno di gioco senza preavviso, gli salta in braccio e lo stuzzica di continuo. Persino Alfonso Signorini si è sbilanciato in proposito, ventilando la concreta eventualità di un due di picche imminente.

Dove alcuni vedono una relazione sul punto di sbocciare, caratterizzata da spontaneità e timidezza da parte del food-influencer toscano, parte degli utenti la leggono come una grave e inappropriata ingerenza. Le scorse ore hanno visto un’esuberante Jessica salire a cavalcioni di Barù, sdraiato supino sul suo letto. Il tutto condito da frasi piccanti e movenze sensuali: ecco un estratto della loro conversazione. Jessica ha esordito maliziosamente: “Ti piace essere legato, Barù?“. Al tentativo di rialzarsi del compagno inerme, Jessica ha reagito con un colpo di reni che l’ha ricacciato indietro, con la complicità della sorella Lulù che l’ha spinta sopra di lui. Lulù ha infine cercato di favorire l’intimità tra i due ricoprendoli con un lenzuolo, il tutto sotto lo sguardo divertito di Miriana.

“Patetica oltre ogni limite!”: Jessica Selassiè, il web insorge contro di lei

L’episodio è stato letto dagli spettatori come una grave mancanza di rispetto nei confronti di Barù, presumendo che egli non si sia scostato fermamente per pura carineria. Ecco uno dei tweet più severi sull’episodio, correlato dal video dello sketch tra le lenzuola:

Che schifo è? Questa è patetica oltre ogni limite, assieme alle altre due 😱 immaginate la scena e le parole dette nel caso fosse stato un uomo su una donna… Ma la vogliono riprendere a questa? Imbarazzante 😳 #gfvip #solearmy @SBruganelli @AdrianaVolpeTV https://t.co/l0aqHDLeJl — Anna (@AnnaM23189) February 8, 2022

Il pubblico richiede addirittura l’intervento degli autori e delle opinioniste del reality, e Jessica esce massacrata dall’episodio. Sembra infatti che ormai il destino della Princess sia quello di rincorrere un riluttante Barù, al momento concentrato sulla seducente Delia Duran.

