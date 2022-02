“Vi presento il mio fidanzato”: gesto sconvolgente di Eleonora De Fazio, lei svela la verità

Retroscena sconvolgenti per l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Eleonora De Fazio: la giovane mette la parola “fine” alle accuse.

Il trono classico del dating-show “Uomini e Donne” riserva in quest’edizione numerosi colpi di scena. Una delle vicende che più ha appassionato i fan del programma è stata la liaison tra il tronista Luca Salatino e l’affascinante corteggiatrice Eleonora De Fazio. La giovane era stata al centro dei rumors per un presunto scandalo mediatico: era emersa la concreta possibilità che, durante la sua permanenza nel format, Eleonora tenesse in piedi una relazione parallela.

Ad indagare maggiormente sull’intricata vicenda sentimentale, era stato l’opinionista Gianni Sperti. Il ballerino l’aveva messa con le spalle al muro, dopo esser stato contattato da una fonte anonima: “Sta raccontando che questo fidanzato abita di fronte, lei praticamente dopo la prima esterna era ancora in questa casa…“. Anche il tronista Luca Salatino si era sbilanciato, arrivando a eliminarla dalla sua schiera di ammiratrici: “Ci sono troppe cose, aiutami tu per cercare di darti fiducia, se addirittura arrivo a fare un gesto, il telefono alla mia ragazza non lo devo chiedere, è l’unico modo che ho per levarmi questo sasso dalla scarpa…”. I due hanno perciò diviso le proprie strade, ma Eleonora ha deciso di reagire alle accuse con un significativo post su Instagram, con cui cerca di portare alla luce la sua verità.

Eleonora De Fazio si espone sui social: il post diventa virale

La corteggiatrice Eleonora De Fazio respinge le accuse al mittente, e pubblica una foto su Instagram che la dice lunga sulla propria situazione amorosa: l’immagina la ritrae seduta da sola al tavolo di un ristorante mentre sorseggia un calice di vino. Il clamoroso commento inserito nella didascalia è il seguente: “Vi presento il mio fidanzato“. Sembra che la bella ex pupilla di Luca Salatino abbia scelto proprio i social per chiarire la sua posizione in merito all’accaduto.

Eleonora non aveva infatti ben accolto la decisione del tronista di rinunciare alla frequentazione: “Sicuramente non mi fa piacere non continuare questa conoscenza… Se sapevo di avere qualcosa da nascondere non venivo qua, posso capire lui da un lato, me lo aspettavo anche…”. Ecco il post di Eleonora:

Sicuramente la mossa dell’ex corteggiatrice troverà ampio eco nel programma di Maria De Filippi: l’esposizione sui social media indurrà il bel tronista Luca a ritornare sui propri passi?

