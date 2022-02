vanessa-incontrada-come-michelle-hunziker:-silvia-toffanin,-un-gesto-clamoroso-a-verissimo

Un silenzio sospetto. E doloroso. Vanessa Incontrada domenica è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, e la padrona di casa non le ha fatto nemmeno una domanda sulla sfera sentimentale. Probabilmente non è un caso, perché negli ultimi giorni il settimanale di gossip Diva e Donna ha sganciato la bomba: la conduttrice e attrice spagnola, ormai italiana d’adozione, si sarebbe lasciata con Rossano Laurini, suo storico compagno con cui faceva coppia fissa da oltre 10 anni. Un terremoto emotivo che, se affrontato in maniera diretta nel talk, avrebbe potuto garantire picco di ascolti, momenti di “dramma televisivo” e decine di articoli a corredo. Una facile pubblicità che la Toffanin, da grande professionista e donna sensibile, ha voluto però evitare, risparmiando una gogna mediatica alla Incontrada.

Secondo Diva e donna, Vanessa e Rossano non avrebbero resistito al primo lockdown. Come per molte coppie, vip e non, la convivenza forzata avrebbe acuito una crisi forse in atto da tempo, ma esplosa in quei mesi durissimi. Una storia che ricorda da vicino quella di un’altra coppia finita sotto i riflettori per la rottura inattesa e improvvisa, quella composta da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Anche loro, come Incontrada-Laurini, considerati da tutti (fan e addetti ai lavori) quasi “incrollabili” e vero esempio di solidità nel volubile mondo dello showbiz.

​​

In studio, Vanessa ha invece parlato di infanzia, lavoro e vita italiana. Da qualche anno si è trasferita nella piccola Follonica: “Sì, mi trovo bene. Lì ho fatto le elementari, è un paese a misura d’uomo”.