“sta-per-scoppiare-l’amore”:-marco-rossetti,-rivelazione-clamorosa-per-la-star-di-doc-2

L’emittente pubblica RAI ha dimostrato, negli ultimi anni, di poter competere con la faraoniche produzioni Netflix e Prime Video, che sfornano film e serie-tv a ritmi martellanti. Lo dimostra il successo della medical fiction “Doc-Nelle tue mani“, interpretata da un cast di attori di prima scelta, capitanati dal talentuoso Luca Argentero.

La serie è incentrata sulle vicende di un gruppo di medici operativi al Policlinico Ambrosiano, e in particolare ruota attorno all’amnesia del dottor Fanti, cui Argentero presta il volto. Il 2020 è stato l’anno di incubazione per il gioiellino targato RAI, e la sua messa in onda è tutt’ora in corso nella sua seconda stagione, premiata da ascolti stellari e da un ottimo riscontro sui social media. Uno dei personaggi più amati è quello di Damiano Carrera, intrepretato dall’attore Marco Rossetti. In una recente intervista, il medico di Doc-2 si è sbottonato, lasciandosi andare a succose anticipazioni sulla sorte del proprio personaggio.

“Preparate i fazzoletti!”, Marco Rossetti rivela il futuro di Damiano: arriverà l’amore per lui

L’attore Marco Rossetti ha in serbo grosse sorprese per il pubblico della fiction Doc 2, ecco quanto dichiarato: “Come direbbe Argentero, preparate i fazzoletti, si piangerà molto! Damiano avrà una storia d’amore…“. Chi conquisterà, all’interno del cast, il cuore del bel medico? Sembra che il destino del suo personaggio sia intrecciato saldamente a quello della dottoressa Giordano, intrepretata da Matilde Gioli. “Sono molto vicino alla dottoressa Giordano e ci sarà una storia d’amore…” ha commentato. La dottoressa Giordano, incuriosita dal temperamento della new entry nello staff dell’Ospedale, avrebbe infatti accettato un invito a cena, con risvolti velatamente romantici.

Marco Rossetti è uno dei principali motivi per il decollo clamoroso di ascolti di questa nuova stagione della fiction, e si è preparato duramente per militare nel cast. Ha infatti affermato di essersi sottoposto a un duro training pur di poter vestire i panni del medico in maniera convincente. Secondo quanto afferma, ha comprato l’attrezzatura da medico, esercitandosi poi su amici e parenti per rendere più credibile possibile la propria interpretazione. La fiction RAI, sospesa per favorire la messa in onda della kermesse di Sanremo, tornerà sui piccoli schermi a partire dal 10 febbraio. Non resta che seguire gli sviluppi nella narrazione di Doc 2: gli spettatori saranno premiati da importanti novità e strabilianti colpi di scena!

