A Roma Termini, l’atrio di ingresso, il famoso Dinosauro che grazie ai lavori di Grandi Stazioni Retail ha riacquistato la vista sulle Mura Serviane, ospita da pochissimi giorni Mignon alle Mura, uno spazio destinato al gusto per la colazione, l’aperitivo il pranzo o una semplice pausa.

Gli spazi di Mignon alle Mura sono stati progettati dallo studio AMW Architetti Associati, in coordinamento con Estrogeni&Partners per la comunicazione interna ed esterna, con l’obiettivo di valorizzare con discrezione le Mura Serviane, le vestigia archeologiche che rendono Termini una stazione unica al mondo.

Non ci sono pareti a delimitare Mignon alla Mura, che è aperta e dialogante con le architetture circostanti. Gli elementi perimetrali, che seguono il profilo del Dinosauro, evocano le mura con una struttura eterea e leggera all’occhio, dando continuità agli spazi, in armonia con la vetrata retrostante.

Materiali, forme e colori sono stati scelti all’insegna della sostenibilità, per minimizzare l’impatto ambientale e visivo con originalità ed eleganza. Tutti gli arredi, ad esempio, sono realizzati con legnami e materiali certificati e riciclabili, completamente disassemblabili e riutilizzabili. L’illuminazione è ad alta efficienza energetica e tutti i materiali sono coerenti con lo stile e i materiali di Termini, travertino in primis.

Per il pavimento è stata scelta una ceramica bioattiva certificata ed ecocompatibile, con caratteristiche antibatteriche e autopulenti.

Buongusto e sostenibilità: dalla colazione alla cena, passando per gli aperitivi e il pranzo, un menù di specialità di alta qualità della cucina italiana. Le ricette proposte sono fedeli alla tradizione ma, all’interno dei laboratori, maestri e tecnici lavorano quotidianamente per adeguarli al gusto contemporaneo e alle tendenze di mercato. Grande rispetto verso la natura e l’ambiente anche nella scelta delle miscele di caffè, i caffè Mogi, coltivati da cooperative locali e prevalentemente a gestione femminile in piantagioni organiche e sostenibili, per una ricca varietà di aromi, profumi e preparazioni.

Mignon alle Mura offre anche comodi e eleganti spazi dove sedere per meglio gustare le specialità e la bellezza del luogo, oltre alla possibilità di una consumazione veloce al bancone e del take away.

Qui, nelle comode sedute in velluto dalle tonalità pastello, è possibile gustare tutta la gamma di prodotti di Mignon. Un’offerta che parte al mattino con la colazione: croissant (anche integrale), sfogliatella, pasticciotto e altri classici della nostra tradizione disponibili tutti i giorni dalle 6.30, con la possibilità di scegliere anche alcune proposte vegane. Da Mignon c’è spazio anche per la piccola pasticceria all’italiana con code d’aragosta, cannoli, bignè e babà, da accompagnare con caffè Mogi, centrifughe o spremute. Il momento del pranzo è invece caratterizzato dalle proposte salate con tramezzini, panini, pinse e insalate con le immancabili versioni vegetariane. Un format elegante e di qualità che punta su materie prime tracciabili, sulla moderna interpretazione e innovazione della pasticceria tradizionale e su un team tutto al femminile guidato da Maria Acquaviva (CEO), Roberta Virgilio (Brand Manager) e Alessandra Iasiello (Pastry Chef).

La partnership tra Mignon e Grandi Stazioni Retail è iniziata nel 2016 con l’apertura di Mignon a Milano Centrale, in uno spazio storico e di grande pregio, e ha segnato l’ingresso del brand nel travel retail. Sono seguite poi l’apertura a Torino Porta Nuova e oggi Roma Termini.

“Siamo immensamente felici di poter esprimere la nostra attenzione all’arte, al bello, al sostenibile, al piacere, in una location di eccezione, protetti da un’icona speciale come le mura Serviane – ha dichiarato Maria Acquaviva, CEO di Tyty -.

Sarà un’emozione particolare abbinare prodotti che hanno una antichissima tradizione a un ambiente che trasuda storia, sarà un cerchio di cultura, anche imprenditoriale, che si conclude dopo le altrettanto prestigiose e consolidate presenze a Milano Centrale e Torino Porta Nuova. Motivo per il quale ringrazio Grandi Stazioni Retail per la fiducia, la stima e l’opportunità”.

“Siamo orgogliosi dell’apertura di Mignon alle Mura – ha dichiarato Sebastien de Rose COO di Grandi Stazioni Retail – nuovo punto di riferimento gourmet per i viaggiatori e per i cittadini romani. La partnership con Mignon racconta la grande attenzione che poniamo nel cercare format nuovi che alzino la qualità dell’offerta. Mignon alle Mura sposa perfettamente la nostra strategia, volta a valorizzare le caratteristiche della stazione: non più solo un luogo di passaggio, ma una destination sostenibile, innovativa e comoda.”

Mignon alle Mura

Atrio Roma Termini

https://mignon2go.com/

Mignon è di proprietà di Tyty srl, dal 2016 ha aperto 3 punti vendita all’interno delle principali stazioni italiane, Torino, Milano, Roma. La capacità di rispondere in tempi rapidi alle sollecitazioni del pubblico, siano esse inerenti il prodotto o il processo, è la peculiarità organizzativa di Mignon. Dal punto di vista dello sviluppo commerciale, abbiamo l’obiettivo di strutturare ogni nuovo punto vendita come l’avanguardia dell’eccellenza, a partire dal buongiorno che accompagna ogni caffè servito la mattina al buon viaggio e grazie che saluta il cliente che parte. Lavoriamo per applicare e condividere, con ognuno dei nostri collaboratori, l’approccio sociale che ci guida in ogni decisione strategica.

Grandi Stazioni Retail è la società privata affidataria della gestione e valorizzazione degli spazi commerciali e di comunicazione all’interno delle 14 più grandi stazioni italiane nel cuore delle 11 città più importanti (Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Venezia, Bologna, Verona, Genova, Bari e Palermo) e che interpreta in modo nuovo, moderno e funzionale servizi, retail e comunicazione.

Roma Termini

È la stazione più grande d’Italia e la prima stazione europea a livello commerciale, è nel ranking delle migliori stazioni europee (votate dai viaggiatori).

Conta 210 milioni di visitatori l’anno, 170 Unità commerciali di cui 40 dedicate al food, 900 treni in arrivo e partenza ogni giorno, 48.000Sqm GLA e oltre 400 impianti media.