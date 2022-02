delia-duran,-contro-di-lei-accuse-infuocate:-“stavate-flirtando!”-[video]

La modella venezuelana Delia Duran sotto processo nella casa del GF Vip: dura condanna da parte delle compagne per i suoi comportamenti ambigui.

Nelle ultime ore Delia Duran si è ritrovata al centro di un’aspra e impensabile polemica all’interno del reality di Alfonso Signorini. I rumors inerenti la sua relazione con Alex Belli hanno appena accennato a chetarsi, quando scoppia invece l’ennesima bagarre tra donne alfa.

Questa volta non è Soleil Sorge ad essere coinvolta nella zuffa, ma piuttosto una durissima Miriana Trevisan che, smessi i panni della soubrette, si investe del ruolo di moralizzatrice e bacchetta a dovere la giovane sudamericana. Le accuse mosse nei suoi confronti sono di dimostrarsi troppo “disponibile” e “maliziosa” nei confronti dell’enologo toscano Barù. Il food influencer porta avanti da settimane un rapporto piuttosto ambiguo con la Princess Jessica Selassiè, ma sembra preferirle, nell’ultimo periodo, la frizzante Delia. Agli inquilini di casa GF Vip non è sfuggita la tensione sensuale tra i due, e in particolare Miriana è insorta per difendere l’onore e la sensibilità di Jessica in un confronto senza esclusione di colpi. Vediamo cos’è accaduto.

Miriana spara a zero su Delia Duran: “Prenditi le conseguenze!”

Miriana Trevisan si è lanciata in una dura reprimenda nei confronti di Delia, sostenuta dall’amica Manila: “Non è che ti dico di non farlo… Ti dico che fa male, a lei! (a Jessica, n.d.r.) Prenditi le conseguenze della modalità, perché se te lo dicono 3 donne che la modalità è un pochino…” e mima un gesto aggressivo. La modella si giustifica: “Non posso parlare con lui come amico?“. Interviene anche Manila: “La modalità è differente, Delia, ascoltaci un po’… è la modalità che è differente: sei molto più sensuale…“.

Delia ha allora ribadito: “Che male c’è a parlare con lui? E’ una persona stupenda, carina, che mi fa divertire, ci fa divertire a tutti quanti ma, al di là di questa roba, non c’è più nulla! Perché non c’è un cavolo!“. La modella ha continuato a sostenere l’innocenza dei suoi comportamenti, mentre Miriana e Manila hanno rincarato la dose, sottolineando l’inadeguatezza dei suoi atteggiamenti provocanti. Alla scena non era presente Jessica, che pur sembra aver accusato l’intimità creatasi tra i due. Ecco il video del confronto tra le donne in camera arancione:

Tutte brave li a fare la predica a Delia che ha scherzato con Baru “quando parlavate in spagnolo stavate flirtando, non devi fare cosi troppo” CHE CAZZO DI RAGIONAMENTO MASCHILISTA È, MA DITELO A LUI #GFvip pic.twitter.com/EkMH9ubjOB — nicky (@azzurropuffo) February 6, 2022

Molti utenti dei social hanno mal tollerato l’ingerenza delle due gieffine, giudicando il loro intervento sessista e inappropriato, come questo tweet dimostra: “CHE C*ZZO DI RAGIONAMENTO MASCHILISTA È, MA DITELO A LUI!“. Certamente la vicenda verrà sviscerata con più chiarezza in sede di prime time: la puntata di questa sera si prevede scoppiettante.

The post Delia Duran, contro di lei accuse infuocate: “Stavate flirtando!” [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.