“Dai, ti prego…”: proposta indecente di Barù, lei rimane scandalizzata [VIDEO]

Barù sconvolge due compagne al GF Vip: gli ormoni sono ormai impazziti, l’enologo toscano non trattiene più i propri istinti.

Atmosfera rovente tra le pareti della Casa più famosa di Cinecittà. Dopo mesi di castità obbligata all’interno del reality, anche i personaggi più insospettabili cedono alle lusinghe degli appetiti carnali, con esiti clamorosi. E’ il turno di Barù, rampollo toscano e noto enologo e food influencer.

Barù, il cui ingresso nel gioco ha portato non pochi subbugli tra le donne in gara, si dedica da settimane alla conoscenza di Jessica Selassiè, e i due sembrano filare d’amore e d’accordo. Evitano accuratamente di scivolare in atteggiamenti ambigui, sebbene si cerchino e tra loro sia nata un’innegabile complicità. Non è però Jessica, sorprendentemente, la destinataria delle smanie di Barù, ma piuttosto una concorrente da lui piuttosto osteggiata: vediamo di chi si tratta.

Delia strega anche Barù: “Vieni con me in magazzino…”

Nelle ultime settimane Delia Duran, il cui matrimonio con l’ex concorrente Alex Belli naviga in acque tempestose, ha rivelato una confessione “hot” alle compagne in gioco. Sostenitrice dell’”amore libero”, Delia ha raccontato di essersi intrattenuta in passato con svariate donne, dividendone anche il talamo nuziale. La novità sconvolgente è rimbalzata prepotente fino a venir strillata in sede di prime time, e i primi effetti stanno comparendo anche all’interno del GF Vip.

Barù, comprensibilmente stuzzicato da pruriginosi scenari, ha improvvisamente incanalato su Delia la tensione erotica, arrivando a bloccarle il passo, per poi coinvolgerla in una proposta assai indecente. L’enologo infatti le ha chiesto di appartarsi con lui dentro al magazzino della casa e, con l’ausilio di uno stendino e qualche coperta, consumare un focoso rapporto al riparo dalle telecamere. Non solo: Barù si sarebbe allargato oltre, arrivando a considerare anche un rapporto a 3 in cui coinvolgere anche Nathaly Caldonazzo.

Ecco il contenuto della conversazione: “Sento un feeling…“, ha esordito il food influencer. “Dai, Barù, ti prego… mi stai prendendo per il c*lo…“, ha protestato Delia. “Ti sto imbarazzando? No, son talmente serio… figurati se scherzo su queste cose… Guarda Nathaly, che f*gona! Nathaly mi piace… Secondo me, Nathaly…“, ha suggerito in modo allusivo. Poi ha proseguito: “Si può fare, si può fare: andiamo in magazzino, c’è lo stendino dei panni, vi metto lì sotto… ci metto sopra le coperte, ci mettiamo sotto e… facciamo la nostra tana dell’amore… Lavora su Nathaly, te , poi se vi interessa, fatemi sapere!“. Delia ha celiato imbarazzata, facendo anche cadere un dolcetto dal vassoio che stava reggendo. Dopo aver dichiarato di non essere interessata, Barù ha coinvolto anche Nathaly nel siparietto. Provocazione o intento? Sarà interessante vedere la rezione di Jessica durante il prime time… Ecco intanto il video del confronto tra i due:

o que vão falar agora? que também é culpa da delia e da nathaly? #jeru #gfvip pic.twitter.com/NuvEg4qOr4 — leticia (@florencewelcx) February 6, 2022

Per la puntata di stasera del GF Vip, c’è sicuramente un sacco di carne al fuoco…

