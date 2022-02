“Accidenti, è semplice”, “Ma fatemi parlare”. La Gruber spazientita chiede e Conte sbotta: scintille su La7 | Video

Tensione alle stelle a Otto e Mezzo, dove ospite di punta è stato Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato da poco destituito dal tribunale di Napoli. Un duro affronto su cui ha puntualizzato Lilli Gruber nella puntata di lunedì 7 febbraio in onda su La7. “Io non voglio controllare i parlamentari, che sono teste pensanti. Sul Quirinale ho lavorato con loro, con i capigruppo, in cabina di regia – dove c’era anche Di Maio – e abbiamo portato 230 parlamentari a votare uniformemente ma nessun giornale ce lo ha riconosciuto”, ha detto l’ex premier in riferimento alle frizioni con Luigi Di Maio.

Poi a prendere la parola è stato Massimo Giannini che ha ribadito, più e più volte che il Movimento è uscito sconfitto sul Colle e che mai al governo tocca palla. Una frecciata che fa esplodere Conte: “Non è vero che usciamo sconfitti noi ma escono sconfitti i ‘giornalonì, i principali quotidiani che sostenevano che fosse meglio avere Draghi al Quirinale”. Frasi che hanno scatenato a sua volta la furia del direttore de la Stampa.

Il botta e risposta è andato così avanti, costringendo la Gruber a prendere la parola. Finita qui? Neanche per sogno: Conte infatti è sembrato cambiare argomenti e non rispondere alle domande che la conduttrice rivolge. “Fatemi parlare”, ha chiesto a quel punto il leader Cinque Stelle, mentre la Gruber ha perso la pazienza: “Accidenti, è semplice quello che ho chiesto”.