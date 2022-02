“Questi due mi fanno così ridere”: Delia Duran spara a zero, poi fa un annuncio choc

L’attrice venezuelana Delia Duran si è lasciata andare a un annuncio scioccante sula sua relazione con Alex Belli.

Delia Duran scrive un nuovo capitolo della telenovela tra lei e Alex Belli, esprimendosi in maniera severa e facendo poi un annuncio che dovrebbe preoccupare seriamente lo stesso Alex.

Il rapporto tra i due era fermo all’ultimo confronto avvenuto in diretta nel serale del Grande Fratello Vip, quando Delia ha spiegato con fermezza ad Alex la sua posizione: la loro relazione andrà ridiscussa con un faccia a faccia, ma solo quando lei uscirà dalla Casa di Cinecittà.

Ma nelle ultime ore la Duran ha fatto un passo in avanti, lasciando intendere quelle che sono le sue intenzioni una volta fuori dal programma condotto da Alfonso Signorini. Intenzioni poco rassicuranti per lo stesso Alex Belli.

Delia Duran, annuncio choc: “Faccio quello che voglio”

Ospite nell’ultima puntata di Verissimo, Alex Belli ha parlato dei suo sentimenti verso Delia Duran e Soleil Sorge, lasciando la porta aperta ad entrambe, in nome di quell’amore libero da lui stesso sbandierato ai quattro venti in più di un’occasione. Ma evidentemente Delia Duran non la pensa alla stessa maniera, vista l’ultima sparata dell’attrice venezuelana in merito proprio alla sua relazione con Alex.

“Sono libera… non sono sposata ufficialmente e faccio quel cavolo che voglio“, ha detto Delia con risolutezza. Successivamente ha spiegato in maniera altrettanto chiare che lei e Alex sono solo conviventi, a conferma del fatto che la promessa di matrimonio avvenuta tra i due non ha alcun genere di vincolo riconosciuto. Pertanto l’attrice venezuelana sembra intenzionata a dare il ben servito al suo potenziale marito, che appare come la prima posizione chiara in un mare di equivoci e ambiguità moto invisi ai telespettatori.

In rete in tanti a sfogare la loro rabbia per questa telenovela senza fine. Tantissimi addossano le principali responsabilità proprio ad Alex Bel. “Abbiamo fatto la scoperta di babbo natale che Delia e Alex nn erano sposati, lo sta dicendo da 5 mesi Adriana Volpe”, scrive in utente su Twitter. E ancora: “E‘ lui che sta creando e crea ancora sto casino, ora domani si parlerà che lui è stato a Verissimo bla bla, cmq Ale se sta facenn tutt e sett chies”.

Per molti altri è ormai evidente che Delia e Alex stiano portando avanti una sceneggiata scritta a tavolino e c’è chi, difronte alle nuove dichiarazioni della venezuelana, ha deciso di prendere il tutto con il giusto distacco: “Delia che dice che sono conviventi, a me fanno così ridere questi due”.

