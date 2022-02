Oroscopo di Branko 7 febbraio: amore, lavoro e soldi del lunedì

Ariete – Domani, secondo le anticipazioni di Branko, lunedì di cambiamento e mistero. Riuscirai finalmente a fare un passo indietro e cambiare qualcosa che ti faceva stare male, complimenti per il coraggio. Al contrario, in famiglia, ti guardano male…cosa è stato detto a loro?

Toro – Secondo le previsioni di Branko per domani, Lunedì 7 Febbraio, riceverete una chiamata inattesa che cambierà la vostra giornata. Rimanete calmi e vedrete che riuscirete a sistemare tutto. In famiglia ancora la situazione è critica, cercate un modo per allontanarvi 2-3 giorni.

Gemelli – Come indica l’oroscopo di Branko domani, nel lavoro arriveranno bellissime notizie e il merito sarà solamente il tuo. In amore ancora tensioni soprattutto a causa della sua gelosia. Cerca di conciliare gli impegni lavorativi con quelli famigliari.

Cancro – Secondo le previsioni astrali di Branko domani, i nativi de segno, dovranno stare attenti nel lavoro. Attenzione ad un collega che farà di tutto per mettervi il bastone tra le ruote. Cercate di anticipare ogni sua mossa.

Leone – Branko, secondo le sue anticipazioni per domani, ti consiglia di mostrare la calma in seguito ad un imprevisto di natura economica. Nel lavoro brillerai e nel pomeriggio una chiamata inattesa ti aprirà nuove strade.

Vergine – Domani, giornata top per l’amore. La luna favorevole aiuterà i single a fare delle piacevoli conoscenze. In famiglia ci sono problemi, cercate di smorzare i toni e cercate di trovare una soluzione che possa andare bene a tutti quanti voi.

Bilancia -Nelle anticipazioni di Branko per domani, in amore brillerete grazie al passaggio di Saturno. Finalmente le coppie potranno progettare il loro futuro insieme. Fortuna in arrivo nella serata.

Scorpione – Secondo le previsioni astrali di Branko domani, inizio settimana molto difficoltosa, cercate di non appesantirvi con problemi vari, non ne vale la pena. Anche economicamente vi aspettano novità, il rischio è scongiurato.

Sagittario – Domani, secondo l’oroscopo di Branko, lunedì fantastico. Luna positiva e favoriti i nuovi incontri per i single. Un progetto importante potrebbe naufragare, attenzione a non fidarti di chiunque.

Capricorno – Domani, secondo l’ oroscopo di Branko, Lunedì tranquillo anche perchè nel week-end hai ricaricato le batterie. Le coppie appena nate vedranno un’accelerazione al loro rapporto. Bene il lavoro.

Acquario – Nelle predizioni di Branko per domani, il Lunedì sarà perfetto sotto ogni punto di vista. In amore arriveranno belle notizie per i single mentre le coppie potranno pianificare il loro futuro. Economicamente anche un problema si aggiusterà.

Pesci – Secondo le previsioni astrali di Branko domani, inizio settimana molto difficile. In amore riceverai pessime notizie e capirai che forse non sei te ad essere sbagliato. Nel lavoro attenzione a non osare più del previsto.

