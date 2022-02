Oroscopo di Barbanera 6 febbraio: ecco la domenica dell’astrologo

Ariete (21/3 – 20/4) -Sollecitata da Mercurio, la Luna nel segno parla di lavoro anche oggi che è domenica. Questioni che non possono essere rimandate vi vogliono presenti.

Toro (21/4 – 20/5) – Rivedendo con calma il vostro operato e facendo leva sulla capacità introspettiva, potrete fare passi da gigante nel percorso professionale.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Giornata all’insegna dell’intraprendenza e del dinamismo. Energia, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda.

Cancro (22/6 – 22/7) – Luna foriera di imprevisti. Dovrete essere più che mai meticolosi, anche se un’urgenza nella consegna vi costringe ad accelerare il ritmo.

Leone (23/7 – 23/8) – Nessun ostacolo si frappone tra sogni e desideri. Carisma e charme aumentano. Successi in amore con un partner accomodante e innamorato.

Vergine (24/8 – 22/9) – Bene l’attività, ma bene anche l’amore, specie se sta nascendo qualcosa di nuovo e di tenero con una persona del vostro ambiente di lavoro.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Vi sentite sotto esame e che questo vi crea un certo disagio. Rilassatevi, svolgete il vostro dovere con serietà e non raccogliete provocazioni o critiche.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Il ritmo odierno è frenetico, ma le gratificazioni non dovrebbero mancare. Un incarico di responsabilità apre sbocchi nuovi per la carriera.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Oggi sì che vi alzate con il piede giusto! Avete lo spirito ideale per muovervi, divertirvi, uscire. Le vostre opinioni trovano credito.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Non è il momento per concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarvi un tiro birbone. Tenetevi in disparte.

Acquario (21/1 – 19/2) – Siete allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni. Cambiamenti e progetti a breve scadenza. Incontro piacevole con gli amici.

Pesci (20/2 – 20/3) – Sensibili e intuitivi, non vi farete scappare l’occasione di allacciare rapporti con persone di spessore. Date un tocco estroso al look, rinnovate il guardaroba.

L’articolo Oroscopo di Barbanera 6 febbraio: ecco la domenica dell’astrologo proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.