“non-si-deve-permettere”:-episodio-inqualificabile-al-gf-vip,-arriva-la-denuncia-via-social

Nelle scorse ore al GF Vip qualcosa di inaccettabile è stato detto sul conto di un concorrente, che ha denunciato l’accaduto via social.

Brutto episodio quello accaduto nelle scorse ore al GF Vip, durante il quel sono state profferite parole inqualificabili nei confronti di un concorrente che ha abbandonato la casa del GF Vip dopo essere stato eliminato al televoto.

Protagonista in negativo della vicenda è Manila Nazzaro, che volendo dare manforte a Mariana Trevisan, ha usato un’espressione terribile nei confronti di Nicola Pisu.

Nella Casa di Cinecittà Miriana e Nicola hanno vissuto un flirt poi finito malamente. Una ferita ancora aperta per Miriana, che ha ricevuto il conforto di Manila. Solo che l’ex Miss Italia è andata oltre, attaccando Nicola in maniera esagerata e spingendo quindi il ragazzo a replicare sui social in maniera durissima.

GF Vip, arriva la denuncia via social: “Mai avrei immaginato…”

Nelle scorse ore Manila Nazzaro, assecondando le ragioni di Miriana Trevisan sulla rottura con Nicola Pisu, si è fatta prendere la mano, arrivando ad attaccare il ragazzo con parole sconcertanti.

“Ti ricordi quella cosa che ti disse in confessionale?… speriamo che trovi un uomo che ti tratti male”, ha detto la Nazzaro parlando con Miriana, andando così a ripescare uno dei momenti più brutti tra quelli che hanno contraddistinto la rottura fra la Trevisan e Pisu. Subito dopo Manila ha affondato il colpo più duro. “Li hai toccato il fondo e per me puoi morire affogato”, ha sentenziato, parlando sempre di Pisu.

La replica di Nicola non si à fatta attendere, infatti il ragazzo ha usato il profilo Instagram per denunciare la gravità delle parole usate da Manila. “Mai avrei immaginato che proprio tu mi avresti augurato di ‘morire affogato’”, scrive Pisu, dopo aver ricordato anche tramite foto il legame esistente tra suo nonno, storico organizzatore di Miss Italia, e Manila che quel concorso l’ha vinto. E ancora: “Questa frase dimostra che la violenza non ha genere e che sull’educazione al rispetto delle differenze e della parità, c’è ancora molta strada da fare“. E poi, dopo un’altra serie di critiche molto aspre, Pisu conclude dicendo: “Mi dispiace tanto ammetterlo ma la Manila di oggi a quella Miss Italia del 1999 potrebbe solo spolverare la corona!”.

I commenti al post di Pisu non si contano. Commenti che esprimono solidarietà per il ragazzo e condanna per Manila Nazzaro. “Fatti sentire! Non si deve permettere ne lei ne Miriana“, scrive un utente. “Da un po’ di tempo a questa parte sta facendo delle cadute di stile plateali! Falsa è un eufemismo!”, scrive un altro, sempre riferendosi a Manila. E ora una cosa è certa, quanto accaduto avrà strascichi pesanti ed è logico pensare che Alfonso Signorini affronti la questione nel prossimo serale del GF Vip, magari organizzando un faccia a faccia proprio tra Manila e Nicola.

