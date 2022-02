“Non può passarla liscia”: frase gravissima di Manila Nazzaro, richiesta sanzione immediata [VIDEO]

Manila Nazzaro, nell’intento di confortare l’amica Miriana Trevisan, ha usato parole gravissime contro un altro gieffino, che adesso la mettono in serio rischio e potrebbero far scattare una sanzione immediata.

In compagnia di Manila Nazzaro, Mirian Trevisan è torna ad affrontare una questione spinosa accadutale proprio nella Casa del Grande Fratello, che ancora la fa soffrire parecchio. Questione sulla quale Manila ha sparato a zero, usando espressioni gravissime che potrebbero avere effetti ancora più gravi.

Nelle ultime ore le due gieffine hanno discusso della relazione intrattenuta da Miriana con Nicola Pisu, che si è poi conclusa con uno scambio reciproco di accuse.

Miriana ha cercato conforto confrontandosi con Manila e ripercorrendo il recente passato. Al ché la Nazzaro, per darle manforte, si è espressa con toni esagerati nei confronti del ragazzo.

Manila Nazzaro esagera, richiesta sanzione immediata: “Il GF Vip deve prendere provvedimenti”

Sedute in giardino, sentendosi in vena di confidenze, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro hanno affrontato una questione che ha segnato in maniera drammatica l’esperienza dell’ex showgirl di ‘Non è la Rai’ nella casa del Grande Fratello Vip.

Il flirt con Nicola Pisu, conclusosi malamente, è una ferita ancora aperta nel cuore di Miriana, che in lacrime ha raccontato la sua verità, trovando il conforto di Manila. “Non ha mai sentito la mia storia…”, invece “ti posso dire la sua vita, le sue passioni, dall’inizio alla fine”, si è lamentata la Trevisan. Inoltre ha raccontato che una volta accortasi che le cose con Nicola non potevano funzionate, ha cercato allontanarlo con tatto. “Ho pensato solo a lui, a non farlo soffrire”, ha detto Miriana, considerando questo suo atteggiamento un errore: “Dovevo dirgli le cose com’erano”.

Manila, dal canto suo, non si è fatta scrupoli nell’attaccare Pisu in maniera violenta. “Ti ricordi quella cosa che ti disse in confessionale?… speriamo che trovi un uomo che ti tratti male”, ha detto la Nazzaro, ripercorrendo il momento in cui Miriana e Nicola ruppero la lo relazione nascente. “Li hai toccato il fondo e per me puoi morire affogato”, ha sentenziato subito dopo Manila, parlando sempre di Pisu.

Parole che hanno scatenato la rabbia dei telespettatori, i quali in rete hanno condannato apertamente la Nazzaro e chiesto l’intervento immediato degli autori. “Che cattiveria! Non ha mai sopportato Nic, ma qui si esagera veramente”, si legge su Twitter. E ancora: “Facciamo rumore per Nicola, Manila non può passarla liscia. La sua affermazione è la più grave detta quest’anno. Il grande fratello deve prendere provvedimenti”.

Manila su Nicola … che cattiveria ! Non ha mai sopportato Nic ma qui si esagera veramente . #gfvip #solearmy

