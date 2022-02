“Mi sono rotto, ora dico la verità”: Sophie Codegoni in trappola, lui le rinfaccia le critiche velenose

Sophie Codegoni sbugiardata clamorosamente al GF Vip: l’attacco proviene da un concorrente insospettabile.

I litigi di coppia spesso sfociano nelle perfidie più aberranti: volano parole grosse e i toni si alzano vertiginosamente. Ne sanno qualcosa Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, i fidanzatini del GF Vip. Il loro legame si è consolidato proprio all’interno del reality di Alfonso Signorini, ma ultimamente è piuttosto altalenante: le schermaglie avvengono sempre più di frequente. L’ultima, risalente alla notte di venerdì, nasconde dei retroscena davvero clamorosi, ed è stato tirato in ballo anche l’incolpevole Antonio Medugno. Ecco cos’è accaduto.

“E’ un cesso!” Sophie Codegoni senza filtri, Alessandro minaccia di spifferare ogni cosa

La diretta conseguenza della lite tra i due fidanzati, dovuta alla gelosia di Sophie nei confronti della modella Delia Duran, di cui Basciano apprezza molto l’aspetto fisico, è stata una minaccia bella e buona. L’ex tentatore ha infatti svelato a Soleil Sorge che Sophie e “le sue amiche” hanno spettegolato alle spalle di Medugno. Le ragazze avrebbero infatti definito Antonio “brutto“, insinuando che ogni foto postata sui social fosse abbondantemente photoshoppata.

Alessandro ha dichiarato: “Ora anche io le smaschero. Sophie e le altre due in camera sotto le coperte dicono cattiverie su uno dei nuovi ragazzi arrivati. Hanno detto ‘oddio in foto e in video è bellissimo sembra un dio greco e dal vivo è l’opposto. Proprio non sembra la stessa persona’.” Ha poi sottolineato a beneficio di Soleil: “Sì l’hanno detto più volte che è brutto dal vivo e che si modifica tutto negli scatti. Poi si lamentano che Gianlu e Antonio non fanno nulla, hanno detto ‘sono arrivati come belloni che dovevano fare chissà cosa e invece sono mosci’. Questo stanno ripetendo da giorni!“.

Ha poi coinvolto la diretta interessata: “Mi sono rotto ora dico proprio la verità di quello che tu e le altre avete detto. Smettila, perché tu, Sophie, hai detto che Antonio è proprio un cesso. Sì mi hai rotto il ca*** hai proprio usato quel termine. Hai detto che si modifica tutte le foto e che qui è brutto e lo dicevate tu e le tue amiche!“.

Arriva la replica di Sophie: “E’ più grave quello che hai detto a me!”

Sophie ha immediatamente fornito la sua versione: “Adesso sei contento? Non capisco dove vuoi arrivare… Io ho detto che nelle fotografie è bellissimo, nella realtà un po’ meno. Diciamo che secondo me non ha carisma, non sa di nulla. Dal vivo rende meno probabilmente. Il succo però è che è uno che non ‘balla’, più che un giudizio sull’aspetto fisico. Poi parli tu che vuoi farti Delia? Me l’hai detto in camera che non vedi l’ora di farlo. Quindi direi che è più grave quello che hai detto a me, rispetto che le mie parole su Antonio!”. La faida è destinata in futuro a ben altri colpi di scena, come possiamo immaginare…

The post “Mi sono rotto, ora dico la verità”: Sophie Codegoni in trappola, lui le rinfaccia le critiche velenose appeared first on Ck12 Giornale.